قصة ومواعيد عرض مسلسل طائر الرفراف.. يحظى بمشاهدات كبيرة

يبحث عشاق الدراما التركية عبر محرك البحث «جوجل» على الإنترنت، عن قصة ومواعيد عرض مسلسل طائر الرفراف، وذلك بعد ردود الفعل الإيجابية التي حققها المسلسل خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي بين الجمهور بعد عرض الحلقة الأولى، التي حققت مشاهدات عبر القناة الرسمية للمسلسل على «يوتيوب» تجاوزت الـ 4 ملايين مشاهدة خلال أيام، بينما ينتظر الجمهور عرض الحلقة الثانية يوم الجمعة المقبل.

وتدور قصة ومواعيد عرض مسلسل طائر الرفراف، حول «فريد» الشاب الطائش والمتهور، الذي يسعى جده «خالص آغا» تزويجه من إحدى الفتيات القريبات من العائلة حتى يجبر حفيده على الاستقامة، ولكن اختيار «سيران» للزواج من الحفيد لن يكون سوى بداية جديدة لصراع بين العروس وشقيقتها «سونا».

قصة ومواعيد عرض مسلسل طائر الرفراف

وكشفت قناة «Star TV» التركية عن قصة ومواعيد عرض مسلسل طائر الرفراف، الذي بدأ عرضه للمرة الأولى في 23 سبتمبر الجاري، حيث تذاع الحلقة الجديدة في تمام الثامنة من مساء الجمعة، من كل أسبوع، وتتاح بعدها مترجمة بالعربية على عدد من المنصات والمواقع الإلكترونية المتخصصة في الدراما التركية، وتصل مدة الحلقة الواحدة لما يقرب من ساعة و50 دقيقة.

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما التركية، من بينهم ميرت رمضان ديمير، عفراء ساراتش أوغلي، شيتين تيكندور، إمري التوغ، وبيريل بوزام.

قصة الحلقة الثانية من مسلسل طائر الرفراف

ومن المقرر أن تشهد الحلقة الثانية من مسلسل طائر الرفراف، احتدام الصراع بصورة أكبر بين الشقيقتين «سيران» و«سونا»، وفقًا لما كشفه إعلان الحلقة الجديدة.