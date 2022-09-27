موعد عرض مسلسل عثمان الجزء الرابع والقنوات الناقلة.. صراعات وحروب

موعد عرض مسلسل عثمان الجزء الرابع والقنوات الناقلة من الأمور التي تشغل محبيه ومتابعيه باستمرار، وتدور أحداثه في إطار دراما تاريخية عن الصراعات التي صاحبت تأسيس الدولة العثمانية، والتي تم استعراضها في المسلسل من خلال ثلاثة مواسم تضمنت 98 حلقة، حيث عرض الموسم الثالث في شهر يونيو الماضي.

وموعد عرض مسلسل عثمان الجزء الرابع والقنوات الناقلة من الموضوعات التي تشهد رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لترقب الجمهور أحداث الموسم الجديد، بعدما شهدت الأجزاء السابقة، أحداثًا نارية واحتدام الصراع في ظل الحروب الداخلية والخارجية التي شهدتها الدولة العثمانية.

موعد عرض مسلسل عثمان الجزء الرابع والقنوات الناقلة

ويأتي موعد عرض مسلسل عثمان الجزء الرابع والقنوات الناقلة، في منتصف شهر أكتوبر المقبل وذلك في تمام الساعة 8 مساءً يوم الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة ATV، وسيتم عرضها مترجمة باللغة العربية بعد ذلك من خلال المنصات الإلكترونية.

98 حلقة في الأجزاء السابقة

وعرض الموسم الأول من مسلسل عثمان والذي تضمن 27 حلقة في عام 2019، وعرض الموسم الثاني والذي تضمن 37 حلقة عام 2020، والموسم الثالث بدأ عرضه في أكتوبر من خلال 34 حلقة عام 2021 واستمر حتى يونيه 2022.

أبطال مسلسل عثمان

ومن المقرر أن يشهد الموسم الرابع من مسلسل عثمان، انضمام عدد من الممثلين الجدد، أبرزهم نهاد ألتينكايا، دنيز حمزة أوغلو، هاكان يلماز، ميراي أكاي، إيبيك كارابينار، كان يالتشين، كان بويوكالتاي، نويان أوزير، وذلك بخلاف فريق التمثيل الأساسي والذي يضم بوراك أوزجيفيت، يلديز شاغري أتيكسوي، أوزجي تورير.