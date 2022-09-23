بدء العد التنازلي.. تعرف على موعد عرض مسلسل «عثمان» الجزء الرابع

يبحث عشاق الدراما التركية في الوطن العربي عن موعد عرض مسلسل عثمان الجزء الرابع، والذي يعتبر واحد من أبرز المسلسلات التاريخية التي تم عرضها في السنوات الأخيرة، حيث يتناول الصراعات التي خاضها عثمان الأول أثناء تأسيس الدولة العثمانية والحفاظ عليها في مواجهة الحروب الخارجية وذلك بعد ما انتهى عرض الموسم الثالث من المسلسل بإذاعة الحلقة الـ 98 في يونيو الماضي.

ومع بدء العد التنازلي لموعد عرض مسلسل عثمان الجزء الرابع، كشف صناع المسلسل عن انضمام عدد جديد من الممثلين إلى فريق التمثيل الأصلي، بينهم هاكان يلماز، نهاد ألتينكايا، إيبيك كارابينار، دنيز حمزة أوغلو، كان يالتشين، ألميلا أولوير أتابي أوغلو، ميراي أكاي، طلعت كان بويوكالتاي، ونويان أوزير بشخصياتهم الجديدة، وذلك بجانب الأدوار الرئيسية التي يقدمها بوراك أوزجيفيت، أوزجي تورير ويلديز شاغري أتيكسوي.

موعد عرض مسلسل عثمان الجزء الرابع

وكشفت قناة «ATV»، التركية عن موعد عرض مسلسل عثمان الجزء الرابع، والذي يبدأ منتصف أكتوبر المقبل قي تمام الساعة الـ 8 مساء، حيث من المقرر أن تذاع الحلقة يوم الأربعاء من كل أسبوع على القناة التلفزيونية، على أن تتاح بعدها مترجمة بالعربية على عدد من المواقع والمنصات الإلكترونية للجمهور في الشرق الأوسط.

تفاصيل موعد عرض مسلسل عثمان الجزء الرابع

بدأ عرض الموسم الأول من مسلسل «عثمان»، في 20 نوفمبر 2019، وضم 27 حلقة استمر عرضها حتى 24 يونيو من العام التالي، أما الموسم الثاني عرض بتاريخ 7 أكتوبر 2020 بواقع 37 حلقة، بينما بدأ عرض الموسم الثالث في 6 أكتوبر 2021 واستمر حتى 15 يونيو 2022 بواقع 34 حلقة، ليصل إجمالي حلقات المسلسل التي تم عرضها على مدار المواسم الثلاث 98 حلقة، ليبدأ الموسم الرابع بالحلقة الـ 99.