إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الضبعة بمطروح

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي «الضبعة - القاهرة» عند علامة الكيلو 220 بمحافظة مطروح، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية ونقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى.

واستقبل، منذ قليل، مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث طريق الضبعة الإقليمي وهم: محمد عزيز صافي، 32 سنة، من المنيا، مصاب بكدمه بالبطن واشتباه pc، وأحمد محمد صفوت، 38 سنة، من سوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وعلاء علي محمد، 36 سنة، من سوهاج، مصاب بكدمة في الضلوع من الناحية اليسرى.

رعاية طبية عاجلة

ويوفر الفريق الطبي في مستشفى العلمين النموذجي، الرعاية الطبية العاجلة لمصابي الحادث، وجار عمل الأشعة اللازمة والتحاليل الطبية، واستكمال العلاج.

6 حوادث طرق خلال 48 ساعة

وانتقلت قوة من مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الإقليمي الضبعة القاهرة إلى مكان الحادث، وجار الوقوف على ملابساته للتعرف على أسباب وقوعه.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح، شهدت خلال الـ48 ساعة الأخيرة، وقوع 6 حوادث طرق أسفرت عن إصابة 25 شخصا، جرى نقلهم إلى أقرب مستشفيات وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.