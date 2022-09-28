جهود أمنية مكثفة لضبط مجهولين خطفا حقيبة من فتاة بها 250 ألف جنيه بطوخ

كلفت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، الأجهزة الأمنية بالمحافظة، بسرعة كشف غموض واقعة خطف حقيبة بها مبلغ 250 ألف جنيه من فتاة عقب خروجها من بنك بمدينة طوخ؛ إذ قام مجهولان يستقلان موتوسيكل بخطف الحقيبة وفرا هاربين فيما أمرت جهات التحقيق بفحص الكاميرات في مكان الحادث للتوصل للجناة، وكلفت البحث الجنائي بفحص المسجلين خطر لسرعة الوصول للجناة في الواقعة.

فريق بحث جنائي لكشف غموض سرقة حقيبة أموال بطوخ

فيما تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض خطف حقيبة بها مبلغ مالي كبير من فتاة عقب استلام الأموال من أحد البنوك بمدينة طوخ وعقب خروجها من البنك قام مجهولان يستقلان دراجة نارية بخطف الحقيبة من يدها وفرا هاربين وتتبعهما بعض المواطنين إلا أنهما تمكنا من الهرب وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من فتاة يفيد تعرضها للسرقة عقب خروجها من أحد البنوك بمدينة طوخ عقب صرفها مبلغ 250 ألف جنية حيث قام أثنان أحدهما ملثم والآخر غير ملثم بخطف الحقيبة من يدها وفرا هاربين ووقفت تصرخ في الشارع فأسرع الأهالي وراءهما إلا أنهما هربا.

العقوبة المتوقعة على المتهمين

وحول العقوبة القانونية للجناة في الواقعة، قال أحمد داود المحامي عضو نقابة المحامين بالقليوبية لـ«الوطن» أن الواقعة تندرج تحت بند جنحة سرقة وفق المادة 318 عقوبات التي تعاقب المتهم في هذه الواقعة بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة والتي من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية في عدة حالات حددها القانون.