مقترح بعودة التعليم المفتوح للجامعات.. مشروع جديد قيد الدراسة

كشف الدكتور منصور حسن عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ورئيس جامعة بني سويف، تفاصيل ما يتمّ تداوله عن عودة نظام التعليم المفتوح للجامعات المصرية مرة أخرى، بعد أن تمّ تغييره خلال السنوات الماضية إلى نظام التعليم المدمج، قائلاً «بالفعل كان الأعلى للجامعات شكّل لجنة بدراسة مروع مقترح بعودة نظام التعليم المفتوح للجامعات الحكومية مرة أخرى وإلغاء التعليم المدمج».

التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية

وأضاف رئيس جامعة بني سويف لـ«الوطن»، أنَّ المشروع يهدف إلى وضع آليات جديدة يتم العمل بها بنظام التعليم المفتوح ليحل محل التعليم المدمج، لافتًا إلى أنَّ المشروع قيد الدراسة ولم يتخذ فيه أي قرار حتى الآن، مضيفاً «هناك لجان مشكلة تعمل على دراسته، والمشروع حال الموافقة عليه سيكون بمواصفات جديدة وآليات واستراتيجية تختلف عن التعليم المدمج»، مؤكّداً أنَّ قطاع التعليم المفتوح من القطاعات المهمة والمتميزة.

استعدادات العام الدراسي الجديد

وأشار إلى أنَّ اللجنة تعمل على المشروع منذ 6 أشهر، مبينًا أنَّ هناك نية لعودة التعليم المفتوح بآليات أخرى ومسميات أخرى تناسب كل الفئات، متابعًا أنَّ الجامعة أنهت كل الاستعدادات المتعلقة بـ العام الدراسي الجديد سواء للجامعة الحكومية الأم أو الجامعة الأهلية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.