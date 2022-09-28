«التعليم» تكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد في مؤتمر صحفي غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّها ستعقد مؤتمرا صحفيا غدا الخميس، برئاسة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في تمام العاشرة والنصف بديوان عام الوزارة، لإعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد 2023، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

الحضور إلزامي لجموع الطلاب

وقال شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ العام الدراسي الجديد 2023، سيبدأ السبت المقبل، وسط تنفيذ إجراءات مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، لافتا إلى أنّ الحضور إلزامي لجموع الطلاب.

العام الدراسي الجديد سيكون مميزا

وأوضح زلطة لـ«الوطن»، أنّ العام الدراسي الجديد 2023 سيكون متميزا، والوزارة ستعمل على عودة الطلاب للمدارس لأنه هدف استراتيجي، وتسعى الوزارة خلال العام الدراسي الجديد للارتقاء بمستوى الطلا، بمختلف المراحل التعليمية، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا.