التعليم المفتوح في الجامعات المصرية.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

يسعى عدد كبير ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة في مرحلة مبكرة من حياتهم أن يعوضوا ما فاتهم وأن يحصلوا على الشهادة العليا «البكالوريوس أو الليسانس» عبر التعليم المفتوح في الجامعات المصرية، الذي فتح نافذة جديدة لاستكمال الدراسة الجامعية والحصول على شهادة عليا، وهو ما يحسن الوضع الوظيفي لبعض المواطنين الذين يحصلون على شهادة معترف بها تعادل الشهادات التي تمنحها الجامعات الرسمية.

نظام الدراسة في التعليم المفتوح بالجامعات المصرية

تعتمد الدراسة في التعليم المفتوح في الجامعات المصرية على «التعليم المدمج» والذي يجمع بين التعليم المباشر، والتعليم الإلكتروني، وكان لهم السبق في هذه النوعية من التعليم والذي لجأت إليه الجامعات المصرية مؤخرا و اعتمدته وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات وأطلقوا عليه «التعليم الهجين» والذي يجمع بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد، كما أن التعليم المفتوح سبق الجامعات في عمل قناة فضائية تذيع المناهج بها ويمكن للطالب متابعة الشرح بها من البيت.

شروط التعليم المفتوح 2021

وضعت الجامعات المصرية 5 شروط للالتحاق بالتعليم المفتوح وهي:

- أن يكون المتقدم للالتحاق بالجامعات المصرية المفتوحة حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، وأن لا تقل درجة نجاحه هن 50 % من إجمالي الدرجات.

- يجب مرور 5 سنوات على حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التقديم.

- لا يشترط التعليم المفتوح في الجامعات المصرية على خريجي الجامعات الذين يريدون الالتحاق بالتعليم المفتوح أن يمر فترة على تخرجهم ويمكنهم الالتحاق كما هو الحال مع الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها وهو مرور 5 سنوات علي الحصول عليها.

- وبالنسبة للحاصلين على مؤهلات فوق متوسطة فيشترط تقديم بيان نجاح في المقررات التي سبق لهم دراستها بها

- تنظم التعليم المفتوح في الجامعات المصرية مقابلة شخصية مع المتقدمين ويكون شرطا للقبول بالجامعة المفتوحة .

الكليات المتاحة في نظام التعليم المفتوح بالجامعات المصرية وقيمة المصروفات:

متاح الإلتحاق في التعليم المفتوح بعدد 9 كليات وهي: «التجارة، الحقوق، السياحة والفنادق ، الإعلام، دار العلوم، الزراعة، التربية، الآداب، الخدمة الإجتماعية» وتتراوح المصروفات في كل كلية من 1300 جنيه إلي 2300 جنيه، حسب الكلية، بالإضاف إلي دفع مبلغ 50 جنيه لفتح ملف الالتحاق، ورسوم كل مادة بالكتب والمنهج الخاص بها مبلغ 120 جنيها.