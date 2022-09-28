الحكومة توافق على تدبير احتياجات «الصحة» من مبيدات «الحشرات»

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، على طلب التعاقد مع شركات متخصصة لتدبير احتياجات وزارة الصحة والسكان، منها مبيدات يرقات البعوض، خلال العام المالي 2022- 2023، ضمن جهود «الصحة» لمكافحة الحشرات، وتوفير المبيدات اللازمة لخفض الكثافة الحشرية، ومعالجة آثار حدوث المقاومة، باستخدام نوعيات من المواد الفعالة.

كما وافق مجلس الوزراء على السماح لصندوق التنمية الحضرية، بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات لشراء 14 عمارة سكنية، بإجمالي 560 وحدة سكنية في مدينة الشروق، لاستخدامها كسكن بديل للعشوائيات.