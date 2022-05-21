عودة سيارات الرش إلى شوارع الإسماعيلية لمكافحة البعوض والحشرات 

على مدار الأيام الماضية ظهرت سيارات الرش التي تجوب شوارع مدن وقرى محافظة الإسماعيلية، لمكافحة البعوض والذباب، بعد تزايد شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية.

وتحمل السيارات مختلفة الأحجام على متنها جهاز الرش كبير الحجم، ينطلق منه دخانا كثيفا له رائحته الكبريتية المميزة، والذي ينتشر في شوارع الإسماعيلية والمراكز والقرى، أملا في إبعاد الحشرات عن مناطق السكان.

استمرار الحملة في القرى والمراكز

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن الحملة تأتي ضمن خطة لمكافحة الحشرات الطائرة البعوض والذباب بكافة أنحاء المحافظة، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وسلامتهم، خاصة مع بداية فصل الصيف.

وأشار «بشارة»، في بيان صحفي، إلى أن الوحدات المحلية تعمل علي تنفيذ خطتها فى مكافحة الحشرات الطائرة الذباب والبعوض من خلال السيارات التى تقوم برش المبيدات وتجوب أنحاء المحافظة.

وأكد المحافظ، أن المبيدات التي يتم رشها في الشوارع آمنة تماما على صحة المواطنين، وروعي فيها مراجعة الجهات المختصة للتأكد من سلامتها.

وشملت الحملة تنفيذها في مركز ومدينة فايد برش الميادين والشوارع الداخلية للمركز والمدينة ومركز ومدينة أبو صوير، من خلال رش عدة مناطق بالمركز، منها أبو راجح والسلام والوراورة ومدخل المدينة وشارع المطار وأمام قسم الشرطة والخبرة والمشروع ومنشية مبارك، إضافة إلى قرية أبو صوير البلد.

محافظ الإسماعيلية يوجه برش المصارف

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لخطة مكافحة الحشرات الطائرة، ورش المصارف غير المغطاة، وإزالة القمامة والمخلفات أولا بأول، وتطهيرها منعا لإنتشار الأمراض والأوبئة.

في السياق ذاته، واصلت الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن المتابعة والصيانة الدورية والمستمرة لأعمدة الإنارة بنطاق المحافظة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وإنارة كل المناطق والقرى المحرومة من الإنارة تيسيرًا على المارة من المواطنين والسيارات.