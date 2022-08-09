4 توصيات من الصحة لمنع انتشار البعوض في الساحل الشمالي: تطهير ومكافحة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة تلقت خطابا من محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة، بشأن زيارة فريق مركزى من وزارة الصحة والسكان لمنطقة الساحل الشمالى خلال الآونة الأخيرة، لمتابعة ما أثير عن وجود بعوض وذباب ببعض مناطق الساحل الشمالى.

وأوضح أن الزيارة أسفرت عن صدور بعض التوصيات، الواجب على المنشآت الفندقية والسياحية بتلك المنطقة الالتزام بها، لمنع انتشار تلك الحشرات خلال الفترة المقبلة.

توصيات الصحة لفنادق الساحل الشمالي ومطروح

أشار علاء عاقل، إلى المنشور الدورى رقم 124 لعام 2022، الذى تم تعميمه على فنادق الساحل الشمالى ومرسى مطروح، اعتمد أبرز التوصيات التى جاءت فى تقرير فريق وزارة الصحة، التى زارت الساحل الشمالى، وألزمت المنشآت الفندقية بالساحل الشمالى والمطروح بتنفيذها.

- رفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحى بالمنشآت الفندقية.

- التعاقد مع شركات مرخص لها القيام بأعمال مكافحة الحشرات والقوارض.

- التعاقد مع شركات مرخص لها بتطهير خزانات مياه الشرب.

- تغطية أحواض محطات معالجة الصرف الصحى، بوضع شبك ضيق النسيج على الأحواض التى بها مياة ساكنة، لمنع توالد البعوض والذباب.

إجراءات وقائية لمنع انتشار البعوض

كشف مصدر بغرفة المنشآت الفندقية، أن التوصيات التى أوردتها لجنة وزارة الصحة والسكان، تأتى كإجراءات وقائية لمنع انتشار البعوض والذباب بمنطقة الساحل الشمالى ومطروح، لافتا إلى أن جميع الفنادق ملتزمة بإجراء عمليات الرش والتعقيم بصورة دورية، وأن الغرفة لم تتلق أي شكاوى من نزلاء، أو رواد بوجود أى مشكلات تتعلق بانتشار الذباب بفنادق مرسى مطروح والساحل الشمالى.

يشار إلى ان فريق من وزارة الصحة والسكان كان قد أوصى أواخر الشهر الماضى بضرورة القيام بالعديد من الأمور لمواجهة انتشار البعوض بمدن جنوب سيناء .