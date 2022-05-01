انطلاق أعمال الرش لمقاومة البعوض والحشرات بالدقهلية استعدادا للعيد

أطلقت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم الأحد، أعمال الرش لمقاومة البعوض والحشرات والمكافحة الأرضية للأماكن الإيجابية لتوالد البعوض عن طريق فرق إدارة المتوطنة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الصحة لمكافحة الحشرات الطائرة باستخدام أجهزة الرذاذ والضباب، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عيد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، وتعليمات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وفي إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.

وأكدت الادارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالدقهلية، في بيان صحفي، أنه وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ورؤساء مجالس المدن والأحياء بتنفيذ حملات مقاومة البعوض والحشرات، بالإضافة للمكافحة الأرضية لأماكن توالد البعوض، وفقاً لخطة موضوعة مسبقاً لمنع والحد من انتشار الأمراض.

تنفيذ خطة مقاومة الحشرات بأجهزة الرش والمبيدات

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم‏ توفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ خطة مقاومة الحشرات من أجهزة الرش والمبيدات المطلوبة، وتجري إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، أعمال الرش والمكافحة الأرضية للأماكن الإيجابية لتوالد البعوض بالمناطق والأحياء في المدن والمراكز والقرى المجاورة، اعتبارا من الأول من شهر مايو وحتى نهاية يناير من كل عام، للقضاء على هذه الحشرات التي تتسبب في العديد من الأمراض المعدية بواقع مرتين يوميا، إحداهما قبل الشروق والأخرى قبل الغروب للقضاء على الحشرات والبعوض ،حيث يتم استهداف البعوض بالأجهزة المحمولة على السيارات ويتم استهداف أماكن التوالد بالرشاشات المحمولة على الظهر.

أماكن الرش في مدينة المنصورة

وأضاف «مكين»، أنه يتم الرش حسب خطوط السير للأماكن المزدحمة بالسكان، والتي يزيد بها الشكاوى على سبيل المثال «مساكن الشناوي، عزبة عقل، التأمين الصحي، قولونجيل، الرقابة الإدارية، توريل القديمة، توريل الجديدة، مساكن المرور، مساكن الأزهر، مساكن أمام العيادات الخارجية لمستشفى المنصورة الدولي، مجمع المحاكم، مساكن المينا، تقسيم طرطير، مساكن عثمان، الأتوبيس الجديد، الدراسات، عبده معروف، جراج حي شرق، الاستاد، شارع الجيش، مديرية الأمن، شارع فريد المصري، شارع قناة السويس، جديلة، دوران جديلة، شارع الإمام محمد عبده، سامية الجمل، أحمد ماهر، الأمن المركزي، الشيخ حسانين»، هذا بخلاف باقي قرى ومدن مراكز المحافظة.

وأكد «مكين» أن «صحة الدقهلية» لا تألوا جهدا في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية والحماية من الأمراض لتوفير المناخ الصحي الآمن للمواطنين.