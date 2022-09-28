جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب «29 موبايل» مع راكبين قادمين من دبي

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

الاشتباه في راكبين مصريين

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبي على خطوط رحلة خطوط طيران «فلاي دبي» اشتبه كريم صبحي رئيس الوردية في كل من الراكب «أ.م.أ»، والراكب «م.ع.أ» مصريان الجنسية، وبسؤالهما عما إذا كانا بحوزتهما أشياء تستحق ضرائب جمركية، أجابا بالنفي وبدا عليهما علامات الارتباك والقلق.

تفتيش حقائب الراكبين

وبتمرير حقائبهما علي جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» تم تأكيد صحة الاشتباه، وجرى تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين وتفتيشهما ذاتيًا، وتبين وجود 29 هاتف محمول ماركة Oppo وIphone مخبأة بين طيات الملابس بداخل حقائبهما، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 526 ألف جنيه، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 37 لسنة 2022.