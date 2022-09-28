وزير الشباب يشهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولى للاتصال الحكومى بالشارقة

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى فعاليات المنتدى الدولى للاتصال الحكومى المقام بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ٢٨-٢٩ سبتمبر الجارى تحت شعار "تحديات وحلول" في مركز إكسبو الشارقة.

يتضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية تناقش عدداً من القضايا الإنسانية والثقافية والاقتصادية والبيئية والتنموية، بمشاركة مجموعة من المسئوليين من مختلف الدول وصناع القرار والخبراء من مختلف التخصصات.

ومن المقرر ، أن يشارك وزير الشباب والرياضة فى جلسة نقاشية فى فعاليات المنتدى برفقة كل من توم كارناك مؤلف سياسات تغير المناخ، والمهندس محمد الحوسنى الرئيس التنفيذى للاستدامة ، مجموعة "بيئة"، وموهان موناسنغ نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وعلى هامش المشاركة فى المنتدى الدولى للاتصال الحكومى، يلتقى الدكتور أشرف صبحى عدداً من المسئولين لبحث تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة على صعيد المشروعات والبرامج الشبابية والرياضية.