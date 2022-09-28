السجن 15 عامًا لمتهم في قضية «خلية دمياط الإرهابية»

قضت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، معاقبة متهم في جلسة إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية دمياط الإرهابية»، بالسجن لمدة 15 عامًا.

صدَر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

حكم غيابي بإعدام المتهم

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكمًا غيابيا بـ الإعدام شنقا ضد المتهم إسلام عصام الدين السيد السيد العزب، لانضمامه مع آخرين بتأسيس خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

المتهم يواجه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين نسبت لهم عدة تهم منها «استهداف الكنائس والانضمام لـ جماعة إرهابية تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وأسست على خلاف أحكام القانون، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، لاعتناقهم أفكارًا تكفيرية».

وقررت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، إحالة 20 متهمًا في قضية خلية دمياط الإرهابية للمفتي وأسماء المتهمين هم: «أحمد جمال، وعبدالحميد السيد، وعبدالرحمن محمود، وخلاد مصطفى، ومحمد إبراهيم عبدالكريم، وعمرو نبيل، وعبدالوهاب فريد، ومصطفى ممدوح، وصلاح علي، وإسلام عصام، وأحمد عز الدين، ومحمد السيد، وأحمد عز الدين، وحمادة علي، وعبدالرحمن محمد، ومحمد إبراهيم، وأحمد حامد وأسلحة البدري».