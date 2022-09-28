«ستاندرد آند بورز»: المملكة المتحدة تعاني حالة من الركود العام

تعاني المملكة المتحدة حالة من الركود العام، وفقاً لتصنيفات وكالة «ستاندرد آند بورز»، في أحدث تقرير لها، أظهر أن القارة الأوروبية ستواجه شتاءً صعباً، ومخاطر ائتمانية متزايدة، بسبب مجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، من ضمنها الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وتوقعت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز، في تقريرها، توقف نمو منطقة اليورو في الربع الرابع من عام 2022، والربع الأول من عام 2023، مع بلوغ النمو العام نسبة 0.3٪ فقط.

أوروبا تواجه توقعات جيوسياسية واقتصادية صعبة

أضافت الوكالة أن أوروبا تواجه توقعات جيوسياسية واقتصادية صعبة، ويبدو أن شهية روسيا للمخاطر السياسية تزداد بعد خسائر الأراضي في أوكرانيا، وأسعار الطاقة الباهظة تغذي التضخم، مما يؤدي إلى تدخلات لدعم المستهلكين والشركات، مع قيام البنوك المركزية بإعادة ضبط مستويات الفائدة بترتيب سريع.

وتوقعت وكالة التصنيف الدولية أيضاً أن المملكة المتحدة بالفعل في خضم ركود معتدل، بدأ في الربع الثاني من العام الجاري، حيث تواجه الأسر تضخماً يصل إلى 9.9%، ويتوقع أن يرتفع أكثر خلال فصل الشتاء، مما يؤدي إلى القضاء على إنفاق المستهلكين خلال الفترة القادمة.

الضغوط التضخمية لا تقتصر على أسعار الطاقة بالتجزئة

وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة لا تقتصر على أسعار الطاقة بالتجزئة، وأن انخفاض الجنيه الإسترليني سيزيد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بينما تظل ضغوط الأسعار المحلية مرتفعة، مع التضخم الأساسي، باستثناء الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ، حيث لا تزال معدلات التضخم أعلى من 6%.

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يستجيب بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة من 2.25% إلى 3.25% بحلول فبراير 2023، مما يؤدي إلى تهدئة الاقتصاد، من أجل إعادة التضخم نحو هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط.

وبعيداً عن المخاطر العالمية والإقليمية المتعلقة بالصراع بين روسيا وأوكرانيا، يمكن أن يؤدي التقلب المستمر أو المتعمق في سعر صرف الجنيه الإسترليني والأسواق إلى المزيد من ظروف التمويل السلبية، وتفاقم البيئة الاقتصادية الأوسع نطاقاً بما يتجاوزالتوقعات.

وتتوقع وكالة «ستاندرد آندبورز» نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في المملكة المتحدة بنسبة 3.3% في عام 2022 الجاري، قبل انكماش بنسبة 0.4% في عام 2023 المقبل.