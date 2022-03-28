المملكة المتحدة تتجه لإنهاء عقود الشراء مع شركات روسيا وبيلاروسيا

طالبت حكومة المملكة المتحدة، القطاع العام بإنهاء العقود مع الشركات الروسية والبيلاروسية، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأصدر مكتب مجلس الوزراء في حكومة المملكة المتحدة، مذكرة سياسة المشتريات لمنظمات القطاع العام التي لديها عقود مع الموردين الروس أو البيلاروسيين وطالبهم بإلغاء العقود.

وجاء نص البيان: «توصي الإرشادات الصادرة اليوم لفريق الشراء في القطاع العام بأن تسعى الهيئات العامة، بما في ذلك الإدارات الحكومية والمستشفيات، على الفور إلى تحديد أي عقود مع الشركات الروسية والبيلاروسية، وإذا أمكن تبديل الموردين بأقل قدر من التعطيل، باتباع الطرق القانونية لإلغائها».

مطالبات بقطع العلاقات مع روسيا

وقال رئيس أركان داونينج ستريت ستيف باركلي: «يجب ألا تمول الأموال العامة آلة بوتين الحربية، نحن نطلب من المستشفيات والمجالس والمنظمات الأخرى في جميع أنحاء القطاع العام، أن تنظر بشكل عاجل في جميع الطرق، التي يمكن أن تذهب أبعد من ذلك لقطع علاقاتها التجارية مع روسيا»، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وستواصل حكومة المملكة المتحدة، العمل عن كثب مع هذه المنظمات، مما يضمن قدرتها على اتخاذ الخطوات اللازمة في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك اتخاذ الطرق القانونية عند الضرورة.

4 آلاف أوكراني فروا إلى الدول المجاورة

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب، فيما تجري مفاوضات بين الطرفين لم تسفر عن نتائج حتى الوقت الحالى سوى الاتفاق على ممرات إنسانية لإخراج المدنيين.

وأعلنت الأمم المتحدة، أن نحو 4 آلاف أوكراني فروا إلى الدول المجاورة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.