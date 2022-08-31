التضخم يصل لأعلى مستوى له على الإطلاق في منطقة اليورو

أظهرت التقديرات الأولية لوكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات»، أن مؤشر التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس 2022 تسارع وبلغ 9.1%، مقارنًة بـ8.9 % في شهر يوليو الماضي.

وتجاوزت نتيجة شهر أغسطس الماضي التوقعات، وعزز ذلك سعي البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة وفقا لشبكة «روسيا اليوم».

ويأتي ذلك تزامنًا مع تدهور مؤشر الثقة الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة أكبر من المتوقع، حيث وصل لأدنى مستوى له منذ 18 شهرا في أغسطس الجاري.

البنك المركزي الأوروبي يسعى لرفع أسعار الفائدة

وجاء ذلك في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم ومشكلات سلاسل الإمداد وسياسات الصين الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وكانت أرقام رسمية، أظهرت منتصف أغسطس الجاري أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قفز إلى 10.1% في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1982 أي منذ 40 عامًا مقارنًة بمعدل سنوي قدره 9.4% في يونيو، ما زاد الضغط على الأسر.