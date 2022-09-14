غلق كلي لمحور جمال عبد الناصر في القاهرة الجديدة.. تعرف على الطرق البديلة

أعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم، غلق كلي لمحور جمال عبد الناصر في القاهرة الجديدة، للقادم من محور طلعت حرب تجاه الطريق الدائري؛ تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير تطوير مشروع محور جمال عبد الناصر.

وبحسب بيان الداخلية، الصادر اليوم الأربعاء، فإن أعمال الغلق في محور جمال عبد الناصر «ميدان أرابيلا»، سيتم تنفيذه بدءًا من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل اليوم الأربعاء ولحين انتهاء الأعمال، الأمر الذي يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

الطرق البديلة بعد غلق محور جمال عبد الناصر

- القادم من محور طلعت حرب استكمال السير بمحور طلعت حرب جهة اليمين محور الشباب ويمينًا إلى شارع محمد فريد فيمينًا محور جمال عبدالناصر، فالدوران والعودة تجاه مناطق الطريق الدائري ومحور عمر سليمان.

- تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

خبير قانوني يوضح دور الإدارة العامة للمرور

وقال اللواء عادل عبد العظيم، إن أجهزة الأمن وتحديدًا الإدارة العامة للمرور، تبذل جهودًا كبيرة في تسيير حركة المرور في الشوارع والميادين المزدحمة وتطبيق القانون بحزم على المخالفين، ومنع ركن السيارات في الأماكن غير المخصص لها، حتى يساهم ذلك في تقليل حالة الزحام في القاهرة الكبري بسبب الكثافة السكانية الهائلة.

وأضاف «عبدالعظيم»، في حديثه لـ«الوطن»، أن الإدارة العامة للمرور تتخذ إجراءات الحيطة والحذر في محيط الأعمال الإنشائية على الطريق والمحاور، مثلما حدث ذلك مؤخرًا خلال تطوير محور جمال عبد الناصر في القاهرة الجديدة من جانب الشركة المنفذة للمشروع.