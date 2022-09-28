«كلنا سنفدي أوطاننا بأرواحنا».. أقوال خالدة للزعيم جمال عبد الناصر

52 عاما مروا على رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، الذي فارق الحياة في 28 سبتمبر عام 1970، وسط مشهد جنائزي كان الأكثر حشدًا للمشيعيين في مصر، حيث شاركت فيه جميع فئات المجتمع، من مختلف محافظات مصر، وسط دموع لم تجف من الحزن عليه.

وعلى الرغم من رحيل «ناصر الأمة»، منذ 52 عاما، إلا أن مواقفه وأقواله ما زالت حاضرة حتى الآن، ويتداولها محبيه في المواقف المناسبة لها، ولعل أشهرها كان «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة».

أقوال خالدة لـ جمال عبد الناصر

من بين الأقوال الخالدة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر:

- إذا فرض علينا القتال، فلن يفرض علينا أبداً الاستسلام.

- نجاح الثورة يتوقف على إدراكها للظروف التى تواجهها، وقدرتها على الحركة السريعة.

- لا نقاتل لنغلب، لكننا نقاتل لنحرر، ونحن لا نقاتل للتوسع، ولكننا نقاتل لنحيا.

- القومية العربية هى التى تقرر كل شىء.

- الوحدة العربية هى أملنا فى تحرير فلسطين، وعودة حقوق شعب فلسطين.

- كلنا سنجاهد، كلنا سنكافح، كلنا سنفدي أوطاننا بأرواحنا وبدمائنا.

- لا يمكن للجائع الجاهل أن يكون حرا ومسؤولا عن اختياراته.

- لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون الغنى إرثا والفقر إرثا والنفوذ إرثا والذل إرثا.

- ارفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد الاستعباد.

رسالة لمرشد الإخوان

- قولت لمرشد الإخوان ليك بنتك فى كلية الطلب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ملبستهاش طرحة ليه؟ إذا كنت أنت مش قادر تبلس بنتك طرحة عايزنى ألبس 10 مليون طرح فى البلد.

- الدين سلوك فى الحياة ومبادئ للأخلاق والعلاقات مع الناس.

- تحرير الأرض واجب مقدس، لا يمكن أن نتهاون فيه لحظة.

- اللهم اعطنا القوة، لندرك أن الخائفين لا يصنعون الحرية، والضعفاء لا يخلقون الكرامة، والمترددين لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء.