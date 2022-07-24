في الذكرى 70 لثورة يوليو.. «حياة كريمة» تعلن ترميم منزل جمال عبد الناصر بأسيوط

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تكفلها بترميم منزل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، في مسقط رأسه، ببني مر التابعة لمحافظة أسيوط، بالتعاون مع الجهات المختصة، من خلال برنامج حديث القاهرة والذي يقدمه المذيع خيري رمضان.

منزل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

ويقع منزل جمال عبد الناصر في قرية بني مر بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، ويعد شاهدا على التاريخ، حيث عقد به اجتماع الضباط الأحرار عندما كان عبد الناصر ضابطا بالمنطقة الجنوبية العسكرية للإطاحة بالنظام الملكي، وأنشئ عام 1900 قبل مولد عبد الناصر بـ18 عاما.

الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو

وحلت الذكرى 70 لثورة 23 يوليو أمس، تلك الثورة البيضاء التي لم تشهد إراقة دماء، وحولت مصر من الملكية إلى الجمهورية، كما حققت العديد من المكاسب للعمال والفلاحين.

حياة كريمة شريك أساسي في التنمية

وكانت مؤسسة حياة كريمة أعلنت منذ أيام أيضا ترميم منزل السيدة أم كلثوم، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأمل بهاالمؤسسة في تعزيز وغرس مفهوم واجب مؤسسات المجتمع المدني كشريك تنموي أساسي في خدمة الوطن، موضحة أنه من منطلق الحرص على تراثنا قررنا أن نحظى بشرف إعادة ترميم منزل سيدة الغناء العربي «أم كلثوم» والتي تمثل تراثنا الفني والإنساني وتاريخ عظيم للأمة بأكملها.