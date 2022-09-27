فريق بـ«هندسة المنصورة» يفوز بالمركز الأول في مسابقة «حافز الابتكار»

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم، عن فوز فريق بكلية الهندسة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة حافز الابتكار التابعة لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بأكاديمية البحث العلمي، والتي فاز بها فريق UPVC بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وحصلوا على جائزة قدرها 100 ألف جنيه.

أعضاء الفريق المبدعين

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أن أعضاء الفريق المبدعين من طلاب كلية الهندسة بجامعة المنصورة ضم كلا من: «أحمد محمد أحمد الجزار، استيفين اسكاروس موريس، أحمد رزق أحمد نحلة، رامز إبراهيم المكاوي، حازم أحمد أبو الفتوح، مريم جمال الشرقاوي، أسماء شريف إسماعيل، يمنى شريف السوالم، نادين هاني نزهة، محمود سيد الخولي، أندرو عاطف لبيب»، تحت إشراف الدكتور محمود محمد سعفان، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة.

ماكينة لحام قطاعات PVC

وأوضحت الجامعة أن ماكينة لحام قطاعات UPVC هو مشروع طلابي تابع لكلية الهندسة بجامعة المنصورة، وهو عبارة عن ماكينة لحام قطاعات PVC المستخدمة في الشبابيك والأبواب، تقوم الماكينة بلحام القطاعات بزاوية مُختلفة باستخدام الحرارة، ما يقلل الفراغات ويسبب عزلا جيدا للأتربة والصوت، وقد تم تصميم وتنفيذ الماكينة لتكون ماكينة محلية بصناعة مصرية بالكامل تتناسب مع السوق المصري ومنافسة لغيرها من الماكينات.