فتح باب التقديم للوظائف الإدارية بجامعة المنصورة الأهلية.. رابط التسجيل
كتب:
صالح رمضان
08:25 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
جامعة المنصورة الأهلية الجديدة
أعلنت جامعة المنصورة الأهلية اليوم الخميس عن فتح باب الالتحاق لراغبي العمل بالوظائف الإدارية بداية من الخميس 22 سبتمبر الساعة 12 ظهرًا وحتى السبت 24 سبتمبر على موقع الجامعة، ويجب التسجيل لحضور اختبار تقييم قدرات إلكتروني.
وظائف خالية في جامعة المنصورة الأهلية
وأكدت جامعة المنصورة الأهلية، في بيان لها أن الوظائف الإدارية المتاحة لديها هي:
«طاقم عمل مكتب رئيس الجامعة، طاقم عمل مكتب أمين عام الجامعة، مسؤول شئون طلاب، مسؤول رعاية طلاب، مسؤول شئون مالية، مسؤول شئون المقر، مسؤول المشتريات والتوريدات، مسؤول الحركة والنقل، أخصائي تكنولوجيا معلومات، أمناء معامل، فني معامل، فني تشغيل قاعات، أخصائي شؤون عاملين».
وأوضحت الجامعة أن من تقدم سابقًا سيصله رسالة تأكيد ودعوة للاختبار على الإيميل الشخصي الخاص به، ولذا لا يقدم مرة أخرى، وسيتم إرسال رسالة على البريد الإلكتروني الشخصي للحضور إلى قاعات الاختبار الإلكتروني بجامعة المنصورة الإثنين 26 سبتمبر.
رابط التقديم لوظائف جامعة المنصورة الأهلية
ويمكن للراغبين في الالتحاق بوظيفة إدارية في جامعة المنصورة الجديدة التقدم من خلال الرابط https://natjobs.mans.edu.eg وتدوين بياناته، وإرسال طلب التقدم بالوظيفة، وبيان الحالة للعاملين بالوظائف الحكومية، السيرة الذاتية باللغة العربية، وصورة شخصية.
وتبدأ الدراسة للجامعات الأهلية أول أكتوبر 2022 وهي:« جامعة المنصورة الأهلية والمنيا الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة بنى سويف الأهلية».