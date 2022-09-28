قمة المناخ.. مشروعات لتوليد 20 ميجاوات طاقة شمسية بشرم الشيخ

أعلن حسام حسن، مدير مبيعات مؤسسة «جينكو» كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة وحدات الطاقة الشمسية، عن تنفيذ مشروعات بقدرات تصل إلى 20 ميجاوات بعدد من المنشآت بمدينة شرم الشيخ، استعداداً لمؤتمر المناخ، الذي تستضيفة مصر خلال الفترة من 6 الى 18 نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المطبقة في تلك الوحدات هي الأحدث عالمياً، والتي تخفض التكلفة وتحافظ على البيئة، وتقلل من الانبعاثات بنسبة من 10 إلى 15%، كما ساهمت في زيادة إنتاج المحطات الكهربائية بنسبة تتجاوز 5%.

مؤتمر المناخ بتكنولوجيا جديدة

وأكد مسؤول المبيعات بالشركة، عقب توقيع بروتوكول تعاون لدمج تكنولوجيا الطاقة الشمسية، لتطوير عدد من المحطات بمصر، إن مؤتمر المناخ المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل، يعد الحدث الأكبر خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيكون له دور كبير فى رفع الوعي لدى جميع الأطراف على المستويين المحلي والعالمي، للتوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية.

تطبيق أحدث التكنولوجيات لتحقيق أفضل نتائج ممكنة

وأشار إلى أن السوق المصري تُعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة العربية، فهي سوق محورية لاعتبارات عدة، حيث تضم عدة أسواق للطاقة المتجددة في سوق واحدة، ولا تعتمد على قطاع واحد فقط، بل عدة قطاعات، وأوضح أن مصر تركز على تركيب أحدث المشاريع بأحدث التكنولوجيا لتحقيق أفضل نتائج ممكنة من المشاريع، مؤكداً على إيمان الشركة بمصر كسوق واعدة للطاقة الشمسية، ودورها فى مجال الطاقة الشمسية وهو ماسيكون نقطة تحول فى مجال الطاقة الشمسية.

تخفيض التكلفة على المواطنين

وأضاف أنه يجري توريد معدات لتوليد 1800 ميجاوات في مجال الطاقة الشمسية لمصر، بنسبة تسويقية تجتاز 30%، مشيراً إلى أن أنظمة الطاقة الشمسية تعمل على تخفيض التكلفة على المواطنين، وأشار إلى أن نسبة ما تم تنفيذه من مشروعات طاقة شمسية تقدر بنحو 6 جيجاوات على مستوى الدول العربية، كما تم تنفيذ مشروعات في مصر بقدرات إنتاجية تصل إلى 700 ميجاوات، منها مشروعات في كل من «بنبان» و«كوم امبو».