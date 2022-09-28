انطلاق مؤتمر التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة في محافظة مطروح

نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع نقابة المهن الزراعية والمركز العربي «أكساد»، ومركز التنمية المستدامة بمطروح، مؤتمراً وورش عمل حول المتغيرات المناخية، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد «شعيب» خلال مؤتمر المناخ أهمية تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على كوكب الأرض، لأننا نعيش على أرض واحدة مع ما يواجهها من تحديات بيئية غير مسبوقة، وأهمية تبادل الخبرات في إطار تعزيز جهود مواجهة ظاهرة تأثر المناخ، وتغيراته المتلاحقة والتي أثرت على جميع دول العالم، مع اهتمام القيادة السياسية المصرية المسبق والدعوة للحفاظ على المناخ من أجل مستقبل أفضل، والدعوة لتعزيز سبل التعاون في ملف تغير المناخ مع الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 في نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

الحفاظ على الاتزان البيئي

وشرح محافظ مطروح، جهود مصر على الصعيد الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية، وكذلك الصعيد المحلي بتنفيذ العديد من المشاريع التي جرى إنجازها للحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن محافظة مطروح حظت بنصيب كبير من المشروعات خاصة الزراعية، وذلك مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية ببوابة مصر الغربية والساحل الشمالى الغربى مع مساحتها التى تصل إلى 1 / 6 مساحة مصر، مع توفير الحماية للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وللحفاظ على الاتزان البيئي، ودون إغفال لأهمية الإدارة المستدامة للأنشطة البشرية، ومخطط تنمية القطاعات والمجالات المختلفة.

حماية شواطئ مطروح من النحر

ولفت أن محافظة مطروح تعاونت مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ فى حماية البيئة الشاطئية من تآكل ونحر شواطئ البحر بإقامة ألسنة الحماية بكورنيش مرسى مطروح، ومنطقة الأبيض، بعدد 30 رأس حماية على مرحلتين بتكلفة نحو 202 مليون جنيه.

مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة، وكذلك لمركز بحوث الصحراء وفريق عمل إعداد دليل المخاطر البيئية معلنا عن تدشين مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة المخاطر البيئية الصحراوية بمحافظة مطروح، وموجهًا لكل الجهات التعاون والتنسيق الكامل لإتمام هذا العمل والذي ينطلق من يوم غدا الخميس بعقد ورش عمل بكافه المراكز بحضور المستهدفين والتعاون التام مع فريق العمل المختص.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، ومدير مكتب «أكساد» بمصر، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والدكتور يحيى زهران أستاذ الإرشاد الزراعي بجامعة المنصورة، ورئيس فريق إعداد دليل المخاطر، والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح و اللواء امون رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة والمهندس حسين السنينى نقيب الزراعيين بالمحافظة ووكلاء الوزارات رؤساء القطاعات ومديرى المديريات والادارات ولفيف من عمد ومشايخ المحافظة وأوائل كليات الزراعة على مستوى الجمهورية.