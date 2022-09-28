الفائز بجائزة منتدى «البيئة والتنمية»: معالجة بسيطة للنفايات تحولها لثروة قومية

قال الدكتور جمعة سند أستاذ الكيمياء وعلوم «النانو» بكلية العلوم جامعة الأزهر والفائز بجائزة منتدى «البيئة والتنمية»، إنَّ 11 سبتمبر الماضي شهد تنظيم المجلس العربي للمياه منتدى «التنمية والبيئة» بالقاهرة، وتحت إشراف وزارة الخارجية المصرية وحضور وزراء الخارجية والبيئة والاستثمار، كاشفًا أنَّه ضم حضور محلي وإقليمي ودولي كثيف من مسؤولين ووزراء وسفراء وممثلين للمنظمات الدولية على رأسها منظمة الأمم المتحدة.

التخلص من النفايات

وأضاف أستاذ الكيمياء، في حوار ببرنامج «مصر جميلة» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنَّه على هامش فعاليات المنتدى أقيمت مسابقة عن الإسهامات البحثية عن التغيرات المناخية وفق 5 محاور تم الإعلان عنها، أحدهم التخلص من النفايات، لافتًا إلى أن هذا الأمر يقع ضمن طبيعة عمله المنوط به للتعرف على الإستخدام الأمثل للنفايات، خاصة فيما يتعلق بالبطاريات التالفة والمخلفات الزراعية وإعادة تدوريها لمنتجات صالحة للإستخدام.

جائزة منتدى «التنمية والبيئة»

وعن كواليس فوزه، قال إنَّه شارك بالمسابقة بمجموعة من الأبحاث التي أجراها بهذا المجال، وفاز بجائزة «الحد من النفايات» من المجلس العربي للمياه من ضمن 5 جوائز تم تقديمها بالمنتدى، كاشفًا أن تغيير النظرة لـ النفايات والمخلفات يمكن أن يحولها لثروات قومية.

وأشار إلى أنَّ المخلفات الزراعية على سبيل المثال غنية بالمواد الكربونية التي يتم استخدامها في العديد من المجالات، كما أنَّ المواد الصلبة الموجودة بالبطاريات مثل بطاريات الموبايل أو البطاريات الجافة مثل بطاريات الريموت وغيرها، غنية بمواد جيدة ومفيدة، من خلال عمليات بسيطة معمليًا تمكن من إعادة استخدامها، ورغم ذلك يتم التخلص منها كنفايات.