جهود «شرطة البيئة» خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط 44.4 طن منظفات مجهولة المصدر

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:-

في مجال حماية الثروة الزراعية

الأسمدة والمخصبات الزراعية: ضبط مصنع عشوائي لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية دون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة، بمضبوطات بلغت خط إنتاج عشوائي لتصنيع وتعبئة المخصبات الزراعية من مواد مجهولة المصدر، 5 أطنان مواد خام صلبة وسائلة مجهولة المصدر تستخدم في التصنيع - 2٫5 طن منتج نهائي لمخصبات زراعية مصنعة من مواد مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية ومُعدة للتداول.

في مجال حماية البيئة

الصحة العامة: ضبط 5 قضايا (4 مصانع - مخزن)، 4 منها دون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة، بمضبوطات بلغت 44٫4 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات صناعية ومعجون صابون وصابون مجهولة المصدر ودون بيانات، تستخدم في تصنيع المنظفات المغشوشة والمقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معبأة ومعدة للتداول – 24000 قطعة منتج نهائي لصابون مجهول المصدر ومغشوش ومقلد معبأ ومُعد للتداول، ومنسوب إنتاجه لإحدى الشركات الوهيمة.

كما جرى ضبط 6 أطنان مواد خام ومنتج نهائي لخام البلاستيك مُصنع من مواد مجهولة المصدر ودون بيانات ومنسوب إنتاجه لشركات وهمية ومعدة للتداول- 35٫5 طن مواد خام سائلة وصلبة، ومنتج نهائي لمعطرات منسوب إنتاجها لإحدى الشركات داخل مخزن دون ترخيص – 16800 عبوة منتج نهائي لمعطرات ومنتجات لإحدى الشركات معبأة ومعدة للتداول.

عوادم السيارات: ضبط 16 قضية (3 سيارات بنزين – 13 سيارة سولار) بنطاق مديرية أمن القاهرة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة، لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.