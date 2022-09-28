«الحلم العربي».. رسالة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022 للعالم

بعبارة «دا حلمنا.. طول عمرنا» التي قدمها «أوبريت الحلم العربي» في العام 1996، دعا المنتدى الدولي للاتصال الحكومي كل الأفراد وإدارات الاتصال والمؤسسات الإعلامية في المنطقة العربية، إلى أن يكونوا مساهمين في غرس روح العمل والمساهمة لتحقيق التنمية المنشودة.

رسالة إلى ملايين المتابعين للأخبار حول العالم

وعلى منصة حفل افتتاح الدورة الـ11 من المنتدى اعتلى صانع المحتوى البحريني عمر فاروق لينقل رسالة إلى ملايين المتابعين للأخبار حول العالم، يقول فيها: «متابعة أخبار الحروب والصراعات والكوارث أرهقتنا، وأصبحنا بحاجة إلى أن يدفعنا الإعلام نحو الأمل والعمل، ورافقه كورال (روح الشرق) ليقدم أوبريت الحلم العربي مصحوبا بأبرز المبادرات الإنسانيّة وجهود البناء والعمل التي شهدتها المنطقة العربية والعالم خلال العام الماضي».