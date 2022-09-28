الجندي: الوطن مكافأة للمخلصين.. بدونه يضيع الدين والكرامة والعرض

شدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ضرورة الحفاظ على الوطن من الانهيار، فقوة الوطن واستقراره، يحفظ الدين والكرامة والعرض، وبدونه يضيع الدين والكرامة والعرض والنفوس، ويضيع أيضًا العقل، فضلًا عن ضياع المال والنفس، موضحًا أن الوطن يحفظ كل هذه الأشياء للمواطن، ويحميها له، فالوطن مكافأة للمخلصين والمنتمين والصادقين والمتدينين، وذلك خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

الإنسان لا يستطيع ممارسة حريته الدينية إلا في وطنه

أضاف «الجندي»، أن أي إنسان لا يستطيع ممارسة حريته الدينية إلا في وطنه، ولن يستطيع التمتع بما حباه الله به من ثروة أو عطاء إلا في وطنه، ولا يستطيع أي شخص أن يطمئن على نفسه إلا في وطنه، مؤكدًا أنه من يدعي غير ذلك فهو إما يخالف القانون أو يرتكب جرمًا في حق مجتمعه ويخشى أن يعاقب ولا يشعر بالأمان، فمن يشعر بالأمان هو من قدم الأمان وأدى ما عليه من حقوق ولا يخالف قانونا ولا يعتدي على مجتمع ولا يتغول على المال العام، ولا يقرف إثما يعاقب عليه من الناس.

خالد الجندي يشيد بأداء وزير الأوقاف

من ناحية أخرى، أشاد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بأداء وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إذ ذكر أن جمعة جعل وزارته منارا للعلم والمعرفة والتواصل الدعوى، من خلال المحاضرات والندوات للعلماء من جميع أنحاء العالم وذلك في أكاديمية الأوقاف التي يتم تدريب العلماء فيها، إذ وصف حالة التبادل الفكري والعمل الذي يحدث في أكاديمية الأوقاف بالشيء الممتع، ويحقق الانتماء لله والانتماء للوطن، مؤيدًا ما طرحه الوزير حول تعديل المقاصد وإضافة مقصد حفظ الوطن، بجانب الثوابت الخمس لمقاصد الشريعة الإسلامية ، وهى حفظ النفس حفظ العرض حفظ المال حفظ العقل حفظ البدن