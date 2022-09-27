 خالد الجندي: الشريعة الإسلامية قائمة على التجديد وتلبية حاجة العباد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن وجود المسلمين رهن بالاجتهاد، والدين الإسلامي مبنى على التطور الدائم غير المنقطع، إذ أقام الله سبحانه وتعالى الشريعة على التطور والتجدد والواقعية وهو ما وفر للشريعة البقاء حتى الآن، مؤكدا أن الشريعة قائمة على التجديد وتلبية حاجة العباد.

الشريعة المتجددة

وأوضح الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف خلال استضافته ببرنامج «لعلهم يفقهون» مع الشيخ خالد الجندي، المذاع على فضائية «DMC»، أن التجدد هو ما كتب الخلود الزماني والمكاني للشريعة الإسلامية، خاصة أن الشريعة الجامدة الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل في طريقها للانقراض لأنها تلبي حاجات فئة بعينها وزمن ومكان معين.

الاجتهاد ضرورة عصرية

وأشار «تمام» إلى أن الشريعة الجامدة لن تنفع للزمان والمكان الآخر، ولهذا أقام الله سبحانه وتعالى الشريعة الإسلامية على التطور والتجدد، لافتا إلى أن الاجتهاد ضرورة عصرية ويجب على الناس أن تجتهد لأن العلماء السابقين بداية من الصحابة الكرام وإلى يومنا هذا كانوا يجتهدون.

الشريعة الإسلامية وصالح البلاد والعباد

وأكد أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن العلماء يجتهدون وفقا لطبيعة بيئتهم وظروفهم المجتمعية في محاولة منهم للوصول إلى ما يتوافق مع العصر، مشيرا إلى أن الاجتهاد يساوي مصالح الناس، والشريعة الإسلامية جاءت لصالح البلاد والعباد.

وتابع خالد الجندي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم»، وهو ما يؤكد ضرورة إعمال العقل، والصحابة كانوا يجتهدون في حياة النبي، وسمح بالاجتهاد دون الاقتراب من الثوابت، وأن يكون في الأمور المتغيرة التي تقبل التطوير.