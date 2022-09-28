مجلس جامعة طنطا يوافق على إنشاء أخرى «أهلية»: أصبحت مطلبا ملحا

وافق مجلس جامعة طنطا المنعقد بجلسته اليوم برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا على إنشاء جامعة طنطا الأهلية، لتلبية احتياجات طلاب محافظة الغربية، ووسط الدلتا، من البرامج الدراسية الجديدة، والتوسع في تقديم أنماط تعليمية متطورة ومطابقة لاحتياجات سوق العمل داخل مصر أو خارجها.

الجامعة الأهلية مطلب مهم

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة طنطا الأهلية الجديدة أصبحت مطلبًا ملحًا في ضوء التطورات التكنولوجية الهائلة، وزيادة الاحتياجات الى تخصصات اكاديمية ومهنية متطورة والحاجة إلى تطوير منظومة التعليم طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

وأشار رئيس جامعة طنطا إلى أن البرامج الأكاديمية المقترحة للدراسة بالجامعة الأهلية يتم تحدديها وفقاً لدراسات فعلية لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية محلياً وإقليمياً ودولياً لتحديد التخصصات المستحدثة.

استعدادات العام الدراسي الجديد

ووجه رئيس جامعة طنطا عمداء الكليات بضرورة إنهاء كافة استعدادات الكليات لاستقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد، ورفع كفاءة البنية التحتية والرقمية وفقاً لمعايير الجودة العالمية، موجهاً بضرورة انهاء رفع المحاضرات على منصة الجامعة الالكترونية لتقليل كثافة الطلاب بالمدرجات الجامعية، وانهاء اعتماد اللوائح الدراسية الجديدة بكليات الجامعة.