«عبدالغفار»: افتتاح 12 جامعة أهلية المرحلة المقبلة.. والطالب يتكلف 40% فقط

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الحدود الدنيا للمرحلة الأولى هذا العام لتنسيق الجامعات قريبة من العام الماضي، مبينًا أن هناك تواصلًا مع نقابات الأطباء والمهندسين والتجارية والجامعات؛ من أجل معرفة احتياجات سوق العمل السنوات المقبلة، وأن هناك احتياجًا كبيرًا في علوم الحاسب، واهتمامًا بالعلوم التطبيقية على العلوم الإنسانية لأنها المستقبل.

ترتيب رغبات الأشخاص يجعل الحكومية أولا

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم، أن هناك إقبالًا على الكليات الحكومية حتى مع الأشخاص الذين حصلوا على درجات مرتفعة، ويلجأ الشخص للجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية إذا لم يستطع الالتحاق بالكلية الحكومية.

تطوير كبير في التعليم

وأوضح وزير التعليم العالي، أن الفترة المقبلة لن تشهد وجود عدم إتاحة أماكن بالجامعات أو قلة تخصصات أو حدوث تكدس بالجامعات؛ لأنه تم وضع تصور للجامعات لمدة 30 عامًا مقبلًا بإجمالي 39 مليار جنيه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبينًا أنه تم فتح جامعات الجلالة والعلمين وسلمان السنوات الماضية.

ولفت الوزير إلى فتح 12 جامعة أهلية جديدة خلال الفترة المقلبلة، وأن هذه الجامعات تشمل تنمية في الأماكن الموجود فيها وهي غير هادفة للربح ويتكلف الطالب فقط نحو 40% من قيمة البرنامج، إذ أن هذا يعد دعمًا: «الدعم ليس سكر وزيت فقط، والجامعات الجديدة الأهلية سعرها أقل».