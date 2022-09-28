جامعة طنطا تقدم خدماتها الطبية لـ 995 حالة بالقافلة الشاملة في قطور

نظمت جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية شاملة إلى قرية شبرا نباص بمركز قطور محافظة الغربية، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أكد الدكتور محمود ذكي، في بيان، أن جامعة طنطا شريك أساسي في عملية البناء والتنمية بمحافظة الغربية ومن هذا المنطلق تحرص الجامعة على توجيه قوافل طبية تنموية شاملة للقرى الأكثر احتياجاً مساهمة منها في الارتقاء بالمستوى المعيشي لأبناء المحافظة وتحقيق حياة كريمة لهم، موضحاً أن القافلة تعد الـ 7 التي تنظمها الجامعة لمدينة قطور خلال عام 2022 حيث تم توقيع الكشف الطبي على 7235 حالة وتحويل 396 حالة لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة، كما تم إجراء اختبارات فورية لمحو الأمية لـ 163 مواطنا.

وأشار الدكتور محمود سليم، إلى دور الجامعة المهم في تحديد الاحتياجات المجتمعية من خلال قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بهدف تطوير واقع الحياة وتقديم خدمات من شأنها توفير بيئة صحية آمنة للمواطنين، موضحاً أنه يتم توجيه أكثر من قافلة للمدينة ذاتها للتسهيل على المواطنين وتفادي التكدس ومشقة التنقل من قرية إلى أخرى.

محاضرات توعية

مضيفاً أن قافلة الطبية اليوم شهدت مشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شاركت كلية التمريض بمحاضرات توعوية عن التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، بالإضافة إلى مشاركة كلية الزراعة في زراعة 50 شجرة زيتون مثمرة على طول الطريق في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».

إجراء اختبارات محو الأمية

أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 995 حالة من خلال 12 عيادة، كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 54 مواطنا.