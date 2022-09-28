اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مبادرات «المتحدة» قوى ناعمة وصناعة لـ الوعي
كتب:
محمود البدوي
08:11 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس 29 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- الشركة المتحدة تطلق مبادرات لدعم المجتمع وبناء الوعي واكتشاف المواهب وصناعة المستقبل
- «المتحدة» النجاح «اختيار»
- الأعمال الدرامية للشركة تحقق نجاحًا كبيرًا.. و«الهوية الوطنية ومحاربة الإرهاب» هما الشعار.. و«الدوم» بداية لاحتراف منظم
- بناء الوعي بتقديم محتوى متخصص للأطفال.. و«أخلاقنا الجميلة» تعيد للمجتمع أصالته.. و«كابيتانو مصر» رحلة الوصول إلى آلاف الموهوبين
- «القاهرة للدراما ومحكي القلعة» منارات للإبداع في قلب العاصمة.. واستعادة ريادة الشاشة المصرية
- سند في الأزمات: مواجهة «كورونا» بالوعي الصحي ودعم مستمر لـ«الجيش الأبيض» و«ذوو الهمم فوق الرأس»
- السياسة الجديدة تصدت لإعلام أهل الشر وواجهت الشائعات ونشرت الحقائق
- السيسي يوجه بتوطين صناعة مستلزمات البناء
- «الري»: مصر تسعى لإدراج قضايا المياه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ
- الحكومة: مشروع لإنشاء «مترو الإسكندرية» بطول 21.5 كيلو
- السيسي ينيب وزير الدفاع للمشاركة في ذكرى «عبد الناصر»
الصفحة الثانية:
- الحكومة: لا إلغاء لـ«العلاج على نفقة الدولة»
- «الإسكان»: 98.6% نسبة تغطية خدمات مياه الشرب
- «الداخلية» تواصل تقديم «هدية العروسة» بـ4 محافظات
- «المالية»: تسديد 45 تريليون جنية لـ«التأمينات» حتى 2068
- «جامع»: تطوير 4 مناطق عشوائية بـ 268 مليون جنية
- وزير الدفاع يعود للوطن بعد زيارة رسمية للإمارات
- «البترول»: صناعة الغاز وصلت لمعدلات غير مسبوقة
- الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا بـ «إدارة الوقود»
- «البيئة» تبحث مع البنك الدولي مستجدات «المناخ والتنمية»
- امتحانات «الثانوية»: 85% «بابل شيت».. و15% مقالية
- «الهجرة»: عودة «مريض موزمبيق» إلى أرض الوطن
الصفحة الثالثة
- مبادرات «المتحدة».. قوى ناعمة.. وصناعة لـ«الوعي»
- «الشركة» تطلق مبادرة اجتماعية وإعلامية لدعم المجتمع واكتشاف المواهب وبناء الإنسان
- إعلام تنويري يخدم قضايا المجتمع
الصفحة الرابعة:
- بناء الأجيال.. تقديم محتوى للأطفال واستعادة «أخلاقنا»
- دعم الشباب.. برنامج تدريب للطلبة و«اختر كليتك» تضيئ الطريق للحاصلين على الثانوية العامة
- بهجة ودعم.. إدخال الفرحة على أسر الشهداء وإبراز جهود مبادرة «حياة كريمة»
- طه أبو حسين: الحوار الفعال بين الدولة والمواطنين يعمق الانتماء للوطن
الصفحة الخامسة
- الرد على الأكاذيب.. نشرات يومية لنشر الحقائق «صوت وصورة»
- ضبط الإعلام.. القضاء على فوضى الفضائيات والأولوية لثوابت الهوية
- سند في الأزمات.. مواجهة فيروس «كورونا» بالوعي ..ودعم الجيش الأبيض وذوي الهمم
- خالد عكاشة: تقود معركة الوعي وتتصدى للإعلام المعادي بأعمال فنية رفيعة المستوى
الصفحة السادسة:
- دراما وسينما.. انتعاش للفن الهادف و ريادة للشاشة
- مهرجانات فنية.. «القاهرة للدراما ومحكى القلعة».. منارات للإبداع
- اكتشاف المواهب.. انتهاء مرحلة النجاح بالصدفة.. و«الدوام» بداية للاحتراف المنظم
- أشرف زكي: «المتحدة» تحقق العدالة في توزيع الفرص بـ«الأعمال الفنية» وأجور الممثلين
الصفحة السابعة
- «كابيتانو مصر».. «كشاف المواهب» ونواة لأجيال من النجوم
- العودة للمدرجات.. التشجيع الآمن يبدأ بـ «تذكرتي»
- الإعلام الرياضي.. بث المباريات والتعليق والتحليل بمستوى راق.. خال من التعصب
- حسن المستكاوي: «الشركة» حققت معادلة صعبة في الرياضة باكتشاف الموهوبين مبكرا
الصفحة الثامنة والأخيرة:
- «تيجي تسعده يسعدك».. هاني شنودة يصنع البهجة بحفلات للأيتام والمسنين
- صلاة «أمل» على قارب صيد: «يارب ارزق.. واشفي»
- الاسم هبشان والفعل فنان: كأس المونديال خشب في خشب.. وتقله دهب
- «القفطان الأزرق» ينافس على جائزة الأوسكار
- محسوبك «جمال» أسطى سمكري أبًا عن جد لـ«صاجات الكحك»