رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مبادرات «المتحدة» قوى ناعمة وصناعة لـ الوعي

كتب:

محمود البدوي
08:11 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا

عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس 29 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- الشركة المتحدة تطلق مبادرات لدعم المجتمع وبناء الوعي واكتشاف المواهب وصناعة المستقبل

- «المتحدة» النجاح «اختيار»

- الأعمال الدرامية للشركة تحقق نجاحًا كبيرًا.. و«الهوية الوطنية ومحاربة الإرهاب» هما الشعار.. و«الدوم» بداية لاحتراف منظم

- بناء الوعي بتقديم محتوى متخصص للأطفال.. و«أخلاقنا الجميلة» تعيد للمجتمع أصالته.. و«كابيتانو مصر» رحلة الوصول إلى آلاف الموهوبين

- «القاهرة للدراما ومحكي القلعة» منارات للإبداع في قلب العاصمة.. واستعادة ريادة الشاشة المصرية

- سند في الأزمات: مواجهة «كورونا» بالوعي الصحي ودعم مستمر لـ«الجيش الأبيض» و«ذوو الهمم فوق الرأس»

- السياسة الجديدة تصدت لإعلام أهل الشر وواجهت الشائعات ونشرت الحقائق

- السيسي يوجه بتوطين صناعة مستلزمات البناء

- «الري»: مصر تسعى لإدراج قضايا المياه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ

- الحكومة: مشروع لإنشاء «مترو الإسكندرية» بطول 21.5 كيلو

- السيسي ينيب وزير الدفاع للمشاركة في ذكرى «عبد الناصر»

الصفحة الثانية:

- الحكومة: لا إلغاء لـ«العلاج على نفقة الدولة»

- «الإسكان»: 98.6% نسبة تغطية خدمات مياه الشرب

- «الداخلية» تواصل تقديم «هدية العروسة» بـ4 محافظات

- «المالية»: تسديد 45 تريليون جنية لـ«التأمينات» حتى 2068

- «جامع»: تطوير 4 مناطق عشوائية بـ 268 مليون جنية

- وزير الدفاع يعود للوطن بعد زيارة رسمية للإمارات

- «البترول»: صناعة الغاز وصلت لمعدلات غير مسبوقة

- الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا بـ «إدارة الوقود»

- «البيئة» تبحث مع البنك الدولي مستجدات «المناخ والتنمية»

- امتحانات «الثانوية»: 85% «بابل شيت».. و15% مقالية

- «الهجرة»: عودة «مريض موزمبيق» إلى أرض الوطن

الصفحة الثالثة

- مبادرات «المتحدة».. قوى ناعمة.. وصناعة لـ«الوعي»

- «الشركة» تطلق مبادرة اجتماعية وإعلامية لدعم المجتمع واكتشاف المواهب وبناء الإنسان

- إعلام تنويري يخدم قضايا المجتمع

الصفحة الرابعة:

- بناء الأجيال.. تقديم محتوى للأطفال واستعادة «أخلاقنا»

- دعم الشباب.. برنامج تدريب للطلبة و«اختر كليتك» تضيئ الطريق للحاصلين على الثانوية العامة

- بهجة ودعم.. إدخال الفرحة على أسر الشهداء وإبراز جهود مبادرة «حياة كريمة»

- طه أبو حسين: الحوار الفعال بين الدولة والمواطنين يعمق الانتماء للوطن

الصفحة الخامسة

- الرد على الأكاذيب.. نشرات يومية لنشر الحقائق «صوت وصورة»

- ضبط الإعلام.. القضاء على فوضى الفضائيات والأولوية لثوابت الهوية

- سند في الأزمات.. مواجهة فيروس «كورونا» بالوعي ..ودعم الجيش الأبيض وذوي الهمم

- خالد عكاشة: تقود معركة الوعي وتتصدى للإعلام المعادي بأعمال فنية رفيعة المستوى

الصفحة السادسة:

- دراما وسينما.. انتعاش للفن الهادف و ريادة للشاشة

- مهرجانات فنية.. «القاهرة للدراما ومحكى القلعة».. منارات للإبداع

- اكتشاف المواهب.. انتهاء مرحلة النجاح بالصدفة.. و«الدوام» بداية للاحتراف المنظم

- أشرف زكي: «المتحدة» تحقق العدالة في توزيع الفرص بـ«الأعمال الفنية» وأجور الممثلين

الصفحة السابعة

- «كابيتانو مصر».. «كشاف المواهب» ونواة لأجيال من النجوم

- العودة للمدرجات.. التشجيع الآمن يبدأ بـ «تذكرتي»

- الإعلام الرياضي.. بث المباريات والتعليق والتحليل بمستوى راق.. خال من التعصب

- حسن المستكاوي: «الشركة» حققت معادلة صعبة في الرياضة باكتشاف الموهوبين مبكرا

الصفحة الثامنة والأخيرة:

- «تيجي تسعده يسعدك».. هاني شنودة يصنع البهجة بحفلات للأيتام والمسنين

- صلاة «أمل» على قارب صيد: «يارب ارزق.. واشفي»

- الاسم هبشان والفعل فنان: كأس المونديال خشب في خشب.. وتقله دهب

- «القفطان الأزرق» ينافس على جائزة الأوسكار

- محسوبك «جمال» أسطى سمكري أبًا عن جد لـ«صاجات الكحك»

اقرأ المزيد:

الجندي: الوطن مكافأة للمخلصين.. بدونه يضيع الدين والكرامة والعرض

برنامج «هذا الصباح» يشيد بملف «الوطن» عن «الدولة والمستثمرين.. بلدنا هتقوم بينا»

«الوطن» داخل قرية «عبدالناصر» في ذكرى وفاته.. وابن عمه يكشف أسرارا من حياة «الزعيم»

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «زيرو مشاكل» عهد جديد للاستثمار
بقلم محمود البدوي