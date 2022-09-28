اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مبادرات «المتحدة» قوى ناعمة وصناعة لـ الوعي

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس 29 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- الشركة المتحدة تطلق مبادرات لدعم المجتمع وبناء الوعي واكتشاف المواهب وصناعة المستقبل

- «المتحدة» النجاح «اختيار»

- الأعمال الدرامية للشركة تحقق نجاحًا كبيرًا.. و«الهوية الوطنية ومحاربة الإرهاب» هما الشعار.. و«الدوم» بداية لاحتراف منظم

- بناء الوعي بتقديم محتوى متخصص للأطفال.. و«أخلاقنا الجميلة» تعيد للمجتمع أصالته.. و«كابيتانو مصر» رحلة الوصول إلى آلاف الموهوبين

- «القاهرة للدراما ومحكي القلعة» منارات للإبداع في قلب العاصمة.. واستعادة ريادة الشاشة المصرية

- سند في الأزمات: مواجهة «كورونا» بالوعي الصحي ودعم مستمر لـ«الجيش الأبيض» و«ذوو الهمم فوق الرأس»

- السياسة الجديدة تصدت لإعلام أهل الشر وواجهت الشائعات ونشرت الحقائق

- السيسي يوجه بتوطين صناعة مستلزمات البناء

- «الري»: مصر تسعى لإدراج قضايا المياه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ

- الحكومة: مشروع لإنشاء «مترو الإسكندرية» بطول 21.5 كيلو

- السيسي ينيب وزير الدفاع للمشاركة في ذكرى «عبد الناصر»

الصفحة الثانية:

- الحكومة: لا إلغاء لـ«العلاج على نفقة الدولة»

- «الإسكان»: 98.6% نسبة تغطية خدمات مياه الشرب

- «الداخلية» تواصل تقديم «هدية العروسة» بـ4 محافظات

- «المالية»: تسديد 45 تريليون جنية لـ«التأمينات» حتى 2068

- «جامع»: تطوير 4 مناطق عشوائية بـ 268 مليون جنية

- وزير الدفاع يعود للوطن بعد زيارة رسمية للإمارات

- «البترول»: صناعة الغاز وصلت لمعدلات غير مسبوقة

- الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا بـ «إدارة الوقود»

- «البيئة» تبحث مع البنك الدولي مستجدات «المناخ والتنمية»

- امتحانات «الثانوية»: 85% «بابل شيت».. و15% مقالية

- «الهجرة»: عودة «مريض موزمبيق» إلى أرض الوطن

الصفحة الثالثة

- مبادرات «المتحدة».. قوى ناعمة.. وصناعة لـ«الوعي»

- «الشركة» تطلق مبادرة اجتماعية وإعلامية لدعم المجتمع واكتشاف المواهب وبناء الإنسان

- إعلام تنويري يخدم قضايا المجتمع

الصفحة الرابعة:

- بناء الأجيال.. تقديم محتوى للأطفال واستعادة «أخلاقنا»

- دعم الشباب.. برنامج تدريب للطلبة و«اختر كليتك» تضيئ الطريق للحاصلين على الثانوية العامة

- بهجة ودعم.. إدخال الفرحة على أسر الشهداء وإبراز جهود مبادرة «حياة كريمة»

- طه أبو حسين: الحوار الفعال بين الدولة والمواطنين يعمق الانتماء للوطن

الصفحة الخامسة

- الرد على الأكاذيب.. نشرات يومية لنشر الحقائق «صوت وصورة»

- ضبط الإعلام.. القضاء على فوضى الفضائيات والأولوية لثوابت الهوية

- سند في الأزمات.. مواجهة فيروس «كورونا» بالوعي ..ودعم الجيش الأبيض وذوي الهمم

- خالد عكاشة: تقود معركة الوعي وتتصدى للإعلام المعادي بأعمال فنية رفيعة المستوى

الصفحة السادسة:

- دراما وسينما.. انتعاش للفن الهادف و ريادة للشاشة

- مهرجانات فنية.. «القاهرة للدراما ومحكى القلعة».. منارات للإبداع

- اكتشاف المواهب.. انتهاء مرحلة النجاح بالصدفة.. و«الدوام» بداية للاحتراف المنظم

- أشرف زكي: «المتحدة» تحقق العدالة في توزيع الفرص بـ«الأعمال الفنية» وأجور الممثلين

الصفحة السابعة

- «كابيتانو مصر».. «كشاف المواهب» ونواة لأجيال من النجوم

- العودة للمدرجات.. التشجيع الآمن يبدأ بـ «تذكرتي»

- الإعلام الرياضي.. بث المباريات والتعليق والتحليل بمستوى راق.. خال من التعصب

- حسن المستكاوي: «الشركة» حققت معادلة صعبة في الرياضة باكتشاف الموهوبين مبكرا

الصفحة الثامنة والأخيرة:

- «تيجي تسعده يسعدك».. هاني شنودة يصنع البهجة بحفلات للأيتام والمسنين

- صلاة «أمل» على قارب صيد: «يارب ارزق.. واشفي»

- الاسم هبشان والفعل فنان: كأس المونديال خشب في خشب.. وتقله دهب

- «القفطان الأزرق» ينافس على جائزة الأوسكار

- محسوبك «جمال» أسطى سمكري أبًا عن جد لـ«صاجات الكحك»