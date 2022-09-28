برنامج «هذا الصباح» يشيد بملف «الوطن» عن «الدولة والمستثمرين.. بلدنا هتقوم بينا»

أشاد برنامج «هذا الصباح» الذي يذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، بملف «الوطن» الذي جاء بعنوان «الدولة والمستثمرين.. بلدنا هتقوم بينا»، الذي سلط الضوء على نجاح الدولة خلال 8 سنوات ماضية في وضع البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الخارجية، بتحقيق الأمن وتوفير التسهيلات بالإجراءات المطلوبة إضافة إلى إنشاء بنية تحتية قوية ممثلة بشبكات طرق وشبكات نقل وشبكات كهرباء وغيرها، لتصبح مصر وجه للمستثمرين بفضل موقعها العبقري.

رسائل السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية

وكانت الوطن قد أبرزت رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاحه لمنطقتين استثماريتين في «بنها وميت غمر»، إلى مجتمع الأعمال والحكومة معاً، بأن الانطلاق بالدولة نحو التنمية المستدامة لن يتحقق إلا بتضافر الجهود، وأن «بلدنا هتقوم بينا كلنا».

وخلال افتتاحه مشروعات قومية أمس، طمأن الرئيس السيسي القطاع الخاص، بإزالة جميع المعوقات والتحديات المتعلقة بالاستثمار خلال شهرين على الأكثر، مشيرًا إلى أنَّ المؤتمر الاقتصادي القادم سيكون فرصة هامة لإنهاء كل المشكلات المتعلقة بالاستثمارات.