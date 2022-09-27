اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «زيرو مشاكل» عهد جديد للاستثمار

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأربعاء 28 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- السيسي يفتتح مناطق حرة ومشروعات قومية: «بلدنا هتقوم بينا كلنا»

- «زيرو مشاكل».. عهد جديد للاستثمار

- الرئيس يدعو رجال الأعمال لدعم المدارس الفنية التطبيقية

- خبراء واقتصاديون: توجيهات السيسي بإزالة معوقات الاستثمار خلال شهرين تمكين للصناعة الوطنية

- إنشاء 7 مراكز للمستثمرين تغطي كل شبر في مصر

- إصدار 105 آلاف ترخيص في 3 سنوات

- «الرخصة الذهبية»: تختصر الوقت والتكاليف وتوفر فرص العمل

- خطة متكاملة لزيادة قدرات صناعة البتروكمياويات في مصر

- تعاون بين «المتحدة والثقافة» لدعم مشروع «سينما الشعب» وتطوير المحتوى

- «التعليم»: لن نمنع طالبا من دخول المدارس بسبب عدم دفع المصروفات

- «الصحة»: اكتشاف مصاب جديد بفيروس «جدري القرود» وعزله

الصفحة الثانية

- «البيئة» تدعم تحول الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعة الخضراء

- «النقل» تتعاون مع «ميتسوبيشي» لتوطين صناعة عربات المترو

- إنشاء 8 محطات غاز في شرم الشيخ بطاقة 10000 سيارة يوميا

- «الإسكان»: تنفيذ 8 آلاف قرار إزالة تعديات بالمدن الجديدة منذ أغسطس

- «التموين» تضاعف حصص صرف السلع لمنافذ البقالين

- «الري»: بدء أعمال الردم لسد بحر يوسف تمهيدا لبناء قناطر ديروط الجديدة

- «الإنتاج الحربي» تستقبل دفعة من شباب «البرنامج الرئاسي»

- «أخلاقنا الجميلة».. «حلاقة» مجانية للأطفال غير القادرين مع بدء الدراسة

الصفحة الثالثة

- «مدبولي»: قطاع السياحة ركيزة أساسية في دعم اقتصاد مصر

- «المالية»: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية لتحسين المعيشة

- مباحثات «مصرية- إسبانية» لتعزيز التعاون التجاري والصناعي

- «الاتصالات»: سرعة الإنترنت الثابت تضاعفت.. والصادارات الرقمية زادت 10%

- 2.8 تريليون دولار تكلفة الحرب بين روسيا وأوكرانيا

- اكتشاف عقار جديد يوقف نمو سرطان المخ دون تدخل جراحي

- «جنى» تفوز بمسابقة الحساب الذهني للمكفوفين: مكافأة ربانية

- «كولر» يرفض رحيل حسام حسن.. و«أوباما» يقترب من مغادرة الزمالك

- «التخطيط»: 4 مراكز تكنولوجية متنقلة لخدمة العاصمة الإدارية

الصفحة الرابعة

- إقبال كبير على المتاحف والمواقع الأثرية بعد فتحها مجانًا ف ذكرى مرور 200 عام على فك رموز «حجر رشيد»

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «من أم كلثوم إلى المماليك»

- مساعد وزيرة التضامن: وفرنا 2.8 مليار جنيه «قروض ميسرة» لتمويل المشروعات الصغيرة لـ 360 ألف مستفيد

- مقال لـ مصطفى عمار تحت عنوان «نبتة» وسينما الشعب أطفالنا وشبابنا في أمان

الصفحة الخامسة

- الرئيس السيسي يفتتح منطقتين استثماريتين في «بنها وميت غمر»

- عهد جديد بين «الدولة والمستثمرين».. بلدنا هتقوم بينا كلنا

الصفحة السادسة

- السيسي لرجال الأعمال: البلد هتقوم بينا كلنا مش كل واحد لوحده.. والحديث عن المشكلات لحلها «مش عيب»

- رجل أعمال: استخرجت التراخيص في شهر.. واخترت قنا لعبقرية المكان

- نواب: مشاركة القطاع الخاص في التنمية تنهض بالاقتصاد الوطني

- «القوى العاملة»: 135 مليون جنيه لتطوير مراكز التدريب

- «الاستثمار»: 105 آلاف ترخيص في 3 سنوات من 67 جهة.. و7 مراكز للمستثمرين تغطي محافظات مصر

الصفحة السابعة:

- مستثمرون واقتصاديون: «الرخصة الذهبية» ثورة على البيروقراطية.. و«خريطة الاستثمار» تبشر بتدفقات 2023

- لتمكين الصناعة الوطنية.. تحديد أسعار الأراضي الصناعية للمستثمرين

- عضو «اتحاد الصناعات»: حديث السيسي عن حل مشكلات الصناعة أكبر ضمانة للقطاع

- نائب رئيس الغرف التجارية: القيادة السياسية تدعم المناخ الاستثماري وقطاع الصناعة

الصفحة الثامنة والأخيرة

- جنة الدنيا «تمر وتين ومانجة».. الطعم حلو والرزق أحلى

- جناين مصر تفوح بروائح «وفاكهة مما يشتهون»

- «حجاج» 27 سنة بين السماء والأرض: «حلاقة النخل مش بالساهل»

- «تورتة وعصائر» على الشواطئ لتنشيط السياحة

- ع الطبلة «أبو إسلام» يعلن بدء المزاد: «الحاضر يعلم الغايب»