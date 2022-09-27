اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «زيرو مشاكل» عهد جديد للاستثمار
كتب:
محمود البدوي
07:46 م | الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأربعاء 28 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- السيسي يفتتح مناطق حرة ومشروعات قومية: «بلدنا هتقوم بينا كلنا»
- «زيرو مشاكل».. عهد جديد للاستثمار
- الرئيس يدعو رجال الأعمال لدعم المدارس الفنية التطبيقية
- خبراء واقتصاديون: توجيهات السيسي بإزالة معوقات الاستثمار خلال شهرين تمكين للصناعة الوطنية
- إنشاء 7 مراكز للمستثمرين تغطي كل شبر في مصر
- إصدار 105 آلاف ترخيص في 3 سنوات
- «الرخصة الذهبية»: تختصر الوقت والتكاليف وتوفر فرص العمل
- خطة متكاملة لزيادة قدرات صناعة البتروكمياويات في مصر
- تعاون بين «المتحدة والثقافة» لدعم مشروع «سينما الشعب» وتطوير المحتوى
- «التعليم»: لن نمنع طالبا من دخول المدارس بسبب عدم دفع المصروفات
- «الصحة»: اكتشاف مصاب جديد بفيروس «جدري القرود» وعزله
الصفحة الثانية
- «البيئة» تدعم تحول الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعة الخضراء
- «النقل» تتعاون مع «ميتسوبيشي» لتوطين صناعة عربات المترو
- إنشاء 8 محطات غاز في شرم الشيخ بطاقة 10000 سيارة يوميا
- «الإسكان»: تنفيذ 8 آلاف قرار إزالة تعديات بالمدن الجديدة منذ أغسطس
- «التموين» تضاعف حصص صرف السلع لمنافذ البقالين
- «الري»: بدء أعمال الردم لسد بحر يوسف تمهيدا لبناء قناطر ديروط الجديدة
- «الإنتاج الحربي» تستقبل دفعة من شباب «البرنامج الرئاسي»
- «أخلاقنا الجميلة».. «حلاقة» مجانية للأطفال غير القادرين مع بدء الدراسة
الصفحة الثالثة
- «مدبولي»: قطاع السياحة ركيزة أساسية في دعم اقتصاد مصر
- «المالية»: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية لتحسين المعيشة
- مباحثات «مصرية- إسبانية» لتعزيز التعاون التجاري والصناعي
- «الاتصالات»: سرعة الإنترنت الثابت تضاعفت.. والصادارات الرقمية زادت 10%
- 2.8 تريليون دولار تكلفة الحرب بين روسيا وأوكرانيا
- اكتشاف عقار جديد يوقف نمو سرطان المخ دون تدخل جراحي
- «جنى» تفوز بمسابقة الحساب الذهني للمكفوفين: مكافأة ربانية
- «كولر» يرفض رحيل حسام حسن.. و«أوباما» يقترب من مغادرة الزمالك
- «التخطيط»: 4 مراكز تكنولوجية متنقلة لخدمة العاصمة الإدارية
الصفحة الرابعة
- إقبال كبير على المتاحف والمواقع الأثرية بعد فتحها مجانًا ف ذكرى مرور 200 عام على فك رموز «حجر رشيد»
- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «من أم كلثوم إلى المماليك»
- مساعد وزيرة التضامن: وفرنا 2.8 مليار جنيه «قروض ميسرة» لتمويل المشروعات الصغيرة لـ 360 ألف مستفيد
- مقال لـ مصطفى عمار تحت عنوان «نبتة» وسينما الشعب أطفالنا وشبابنا في أمان
الصفحة الخامسة
- الرئيس السيسي يفتتح منطقتين استثماريتين في «بنها وميت غمر»
- عهد جديد بين «الدولة والمستثمرين».. بلدنا هتقوم بينا كلنا
الصفحة السادسة
- السيسي لرجال الأعمال: البلد هتقوم بينا كلنا مش كل واحد لوحده.. والحديث عن المشكلات لحلها «مش عيب»
- رجل أعمال: استخرجت التراخيص في شهر.. واخترت قنا لعبقرية المكان
- نواب: مشاركة القطاع الخاص في التنمية تنهض بالاقتصاد الوطني
- «القوى العاملة»: 135 مليون جنيه لتطوير مراكز التدريب
- «الاستثمار»: 105 آلاف ترخيص في 3 سنوات من 67 جهة.. و7 مراكز للمستثمرين تغطي محافظات مصر
الصفحة السابعة:
- مستثمرون واقتصاديون: «الرخصة الذهبية» ثورة على البيروقراطية.. و«خريطة الاستثمار» تبشر بتدفقات 2023
- لتمكين الصناعة الوطنية.. تحديد أسعار الأراضي الصناعية للمستثمرين
- عضو «اتحاد الصناعات»: حديث السيسي عن حل مشكلات الصناعة أكبر ضمانة للقطاع
- نائب رئيس الغرف التجارية: القيادة السياسية تدعم المناخ الاستثماري وقطاع الصناعة
الصفحة الثامنة والأخيرة
- جنة الدنيا «تمر وتين ومانجة».. الطعم حلو والرزق أحلى
- جناين مصر تفوح بروائح «وفاكهة مما يشتهون»
- «حجاج» 27 سنة بين السماء والأرض: «حلاقة النخل مش بالساهل»
- «تورتة وعصائر» على الشواطئ لتنشيط السياحة
- ع الطبلة «أبو إسلام» يعلن بدء المزاد: «الحاضر يعلم الغايب»