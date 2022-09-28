إصابة 18 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بـ«صحراوي المنيا»

أصيب 18 شخصًا، مساء اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية البهنسا، أمام مركز بني مزار، في شمال محافظة المنيا، وجرى نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي.

انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي أمام قرية البهنسا

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية البهنسا بمركز بني مزار، ما أسفر عن إصابة 18 شخصًا بكدمات وجروح وسحجات واشتباه ارتجاج، وجرى نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

الحادث سببه السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير حركة السيارات بالطريق الصحراوي الغربي، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة التي تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وشهدت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وقوع حادثين منفصلين، الأول أمام مركز ملوي حيث انقلبت سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، بسبب السرعة، ما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 3 آخرين.

كما أصيب 8 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الصعيد الزراعي بالقرب من كمين بني أحمد في جنوب مدينة المنيا.