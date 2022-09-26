170 مليون جنيه دعما تموينيا لأهالي المنيا.. وعقوبة رادعة للمتلاعبين بالأرز

حذر الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في المنيا تجار السلع الغذائية من بيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار أزيد من المقررة، خاصة الأرز، والذي حددت الدولة سعره بـ15 جنيها للكيلو، مؤكدا أن جميع المحافظات لديها مخزون استراتيجي من السلع التموينية يكفى لـ8 أشهر، وأن المحافظة ستحقق العام المقبل اكتفاء ذاتيا من السكر.

جاء ذلك في اللقاء الذى نظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، بعنوان «المنظومة التموينية.. وآليات ضبط الأسواق»، بحضور وليد الحيني مدير المركز، وأمل عليوة مدير المكتبة.

نصيب المنيا من دعم السلع التموينية 170 مليون جنيه

وقال «يوسف»، خلال اللقاء، إن هناك مخزونا استراتيجيا من السلع التموينية يكفي لمدة تتراوح بين 6 و8 أشهر، ونصيب محافظة المنيا من دعم السلع التموينية وصل إلى 170 مليون جنيه، ما يوفر كل السلع الأساسية، والعام المقبل ستحقق مصر الاكتفاء الذاتى من السكر بعد إنشاء مصنع للسكر في مركز ملوي جنوب المنيا.

غرامة 5 ملايين جنيه حال التلاعب بأسعار الأرز

وحذر وكيل وزارة التموين في المنيا تجار السلع الغذائية من بيع الأرز بسعر أكثر من 15 جنيها كما حددته الدولة، مؤكدا أنه في حال ثبوت مخالفة أحد المحلات ذلك سيتم تحرير محضر، وتوقيع غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه.

وانتقد وكيل تموين المنيا السلوك الاستهلاكي من بعض المواطنين، وطالب بضرورة تغيير هذه الثقافة من خلال الاكتفاء بشراء الاحتياجات الحالية فقط، مطالبا المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأفران أو تجار البقالة التموينية.

وأعلن «بوسف» عن أرقام تليفونات مخصصة لتلقى شكاوى المواطنين التي تخص الخبز والسلع التموينية، وهي (2364460/2364503).