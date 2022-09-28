مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الصحراوي الغربي بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 3 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ملوي، تتضمن انقلاب السيارة رقم «271 أ ف و»، ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي.

السرعة واختلال عجلة القيادة

انتقل رجال البحث الجنائي، وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن ذلك مصرع: مروة أحمد حسونة، 18 عاما، تقيم بمركز أبو قرقاص، وإصابة كل من: فرج عبد الرازق، 52 عاما، سامح رمضان، 42 عاما، أحمد محمود، 56 عاما.

انتقل رجال إدارة المرور، لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق، ونقل المصابون إلى المستشفى العام، لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج.

تحريات حول ملابسات الحادث

بالعرض على النيابة العامة، قررت التحفظ على السيارة لحين استكمال التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.

وشهدت المنيا، صباح اليوم، حادث تصادم بين سيارتين بطريق الصعيد السريع، بالقرب من كمين بني أحمد في جنوب مدينة المنيا، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.