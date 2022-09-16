مصرع سائق وطالب في تصادم سيارتي نقل على «الصحراوي الغربي» بالمنيا

لقي سائق وطالب مصرعهما، مساء اليوم الجمعة، في حادث اصطدام سيارة ربع نقل، بنقل ثقيل بمقطورة على الطريق الصحراوي الغربي، في زمام مركز أبو قرقاص بجنوب محافظة المنيا، وجرى نقل الجثتين لمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة وانتقل رجال المرور لتسير الحركة ورفع آثار الحادث.

اصطدام سيارة ربع نقل بأخرى بمقطورة في أبو قرقاص

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، تتضمن مصرع سائق وطالب نتيجة وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي.

وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية ورجال الأمن والبحث الجنائي، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل، بسيارة نقل ثقيل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أبو قرقاص.

مصرع طالب وسائق من محافظتي الجيزة والقليوبية

وأسفر الحادث عن مصرع سائق 26 عاما، مقيم بالجيزة، وطالب 22 عاما، مقيم بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ملوي العام تحت تصرف النيابة.

وذكرت التحريات الأولية لوحدة مباحث أبو قرقاص، أن السيارة الربع نقل اصطدمت بمقطورة النقل الثقيل من الخلف إذ كانت متوقفة على جانب الطريق، وجرى التحفظ على السيارتين وسائق النقل الثقيل، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.