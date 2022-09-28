«الزراعة»: السيسي يولي اهتماما غير عادي بالثروة السمكية لزيادة التصدير

أشاد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بمدى اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكافة قطاعات الوزارة، إذ ذكر أن الرئيس السيسي أولى اهتماما غير عادي خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير احتياجات مصر من الثروة السمكية والتصدير للخارج، موضحًا في الوقت ذاته أن الدولة المصرية بها 5 بحيرات كبرى فضلًا عن البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.

الثروة السمكية والداجنة من أساسيات توفير البروتين

وأضاف «الصياد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن الثروة السمكية والداجنة والحيوانية من أساسيات توفير البروتين للمواطن المصري، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية هيئة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إذ ذكر أنه مع التطور الكبير التي تشهده البحيرات، كان لا بد أن يكون هناك هيئة اقتصادية لكي تديرها، وتم سن تشريع وإصدار قانون لإنشاء الهيئة، إذ أن هذه الهيئة تهتم بكل ما يخص البحيرات وتنميتها والثروة السمكية، فضلًا عن أن مجلس الإدارة يضم كل الوزارات المعنية، والجهاز منوط به تحديد أقصى استفادة من البحيرات ووضع الخطط لتنميتها.

إنتاج مصر من الأسماك حوالي 2.1 مليون طن في العام

وأشار نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وضع البنود الرئيسية والأساسية لعمل تلك الهيئة، ومجلس الإدارة سيكون المسؤول عن القرارات والخطط الاستراتيجية وتنفيذها لعمل تنمية حقيقية لملف الثروة السمكية، فمصر تمتلك مميزات نسبية لا تمتلكها دول أخرى، مؤكدًا أن إنتاج مصر من الأسماك حوالي 2.1 مليون طن في العام الواحد، منه 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.