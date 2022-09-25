في 10 نقاط.. وزير الزراعة يكشف آخر تطورات مشروع «مستقبل مصر»

يعد مشروع «مستقبل مصر» باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، إذ أن له دورا في الأمن الغذائي ويعد من المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة.

آخر تطورات مشروع «مستقبل مصر»

وكشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي آخر تطورات مشروع «مستقبل مصر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، وذلك في النقاط التالية.

مشروع مستقبل مصر

1. بلغت المساحة المنزرعة في مشروع «مستقبل مصر» حوالي 350 ألف فدان بالمرحلة الأولى، بينما المرحلتين الثانية والثالثة 700 ألف فدان، من إجمالي مساحة المشروع البالغة مليون و50 ألف فدان.

2. الدلتا الجديدة تعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة.

3. تزرع في منطقة الدلتا الجديدة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والبنجر.

التوسع الرأسي والأفقي

4. التوسع الأفقي يتمثل في زيادة مساحة الرقعة الزراعية مثل مشروعات مستقبل مصر وتوشكى الخير وشمال ووسط سيناء وجنوب الوادي وغرب المنيا وشرق العوينات، وغيرها من المشروعات التي تنفق الدولة بها المليارات.

5. التوسع الرأسي يتمثل في استنباط تقاوي جيدة، وإنتاجية مرتفعة، ومبكرة النضج، وقليلة الاحتياج للمياه، وتتعامل مع الإجهادات البيئية، وهناك توجه بالتوسع في التقاوي المعتمدة.

6. توسعنا في التقاوي المعتمدة في محصول القمح، وهذا العام سنصل إلى 70%، وفي عام 2023 ستصل تغطية التقاوي المعتمدة بالكامل لكل الاحتياجات.

زراعة 3 آلاف فدان

7. لأول مرة نزرع تقاوي لمحصول فول الصويا، وزرعنا هذا العام 3000 فدان سيجرى استخدمها للتقاوي، منها 600 فدان في مشروع مستقبل مصر، وستزيد المساحة العام المقبل.

8. نستهدف زراعة من 250 لـ300 ألف فدان فول صويا، كما نتوسع في زراعة القطن.

9. نستعد لتجيهز العروة الشتوية لمحاصيل القمح والبطاطس والبنجر.

10. نحاول نجتهد على نوع مميز في الأرز السوبر «301»، ويتميز بأنه عالي الإنتاجية وقليل الاحتياج للمياه.