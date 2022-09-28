«جنوب سيناء»: وصول المعدات وتوصيل الكهرباء لبدء موسم الزراعة بالتجمعات التنموية

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وصول المعدات الزراعية إلى التجمعات التنموية التي جرى تسلميها للمواطنين منذ مطلع الشهر الجاري، موضحا أنه كلف وكيل وزارة الزراعة، بتوفير كل المعدات اللازمة لاستصلاح الأراضي الزراعية المخصصة للمستحقين في المشروع على مستوى المحافظة، بهدف بدء الزراعة مع انطلاق الموسم الشتوي.

توصيل التيار الكهربائي إلى كل التجمعات التنموية

وقال فودة، إنه جرى توصيل التيار الكهربائي إلى كل التجمعات التنموية، تمهيدا لبدء التعمير والتنمية تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي.

وقال محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن مديرية الزراعة سحبت عينات من التربة في كل تجمع تنموي وعينة مياه من الآبار الموجودة بالتعاون مع إدارة المياه الجوفية، لتحديد أنسب الزراعات التي تتناسب مع طبيعة التربة والمياه، مشيرا إلى أن مديرية الزراعة بجنوب سيناء برئاسة الدكتور محمد شطا، حددت أهم الزراعات وفقا لطبيعة كل تجمع.

زراعة الزيتون والنخيل والشعير والقمح

ومن جانبه، قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى تحديد اهم المحاصيل التي تصلح وفقا لطبيعة التجمعات التنموية، حيث جرى تحديد محاصيل معينة تتناسب مع المياه، مثل الزيتون والنخيل بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى الشعير والقمح.

منزل وقطعة أرض مساحتها 5 أفدنة لكل مزارع بالتجمعات التنموية

وقال فودة، إن الدولة خصصت لكل مواطن فاز في قرعة التجمعات التنموية، منزلا وقطعة أرض مساحتها 5 أفدنة، حيث تضم جنوب سيناء 7 تجمعات تنموية في رأس سدر، و4 تجمعات أخرى هي: الحمه، السحيمي، أبو جعدة، النهايات.

وأشار إلى أن مدينة الطور تضم تجمعين، هما أسلا وعريق وسهل القاع، وفي مدينة سانت كاترين يوجد تجمع السعال، موضحاً أن مساحة البيت الذي يجري تسليمه للمزارعين مساحته 210 أمتار مربعة، ويتكون من 4 غرف نوم ومطبخ وحمام وحديقة خلفية على مساحة 80 مترا مربعا، ويسمح لصاحب البيت إنشاء طابق آخر.