وزير الزراعة يبحث مع وفد «فاو» تعزيز التعاون لتأمين المحاصيل الاستراتيجية

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ماوريتسيو مارتينو، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، واستشاري المسائل الاستراتيجية الخارجية والداخلية للمنظمة، وبحث معه التعاون بين المنظمة والوزارة وسبل تعزيزها.

في بداية الاجتماع، رحب السيد القصير بوفد منظمة الفاو، مشيدًا بالتعاون المستمر والمثمر معها في كثير من المشروعات المشتركة، مؤكدًا أهمية وجود وحدات للأعمال الزراعية، تكون تابعة لـ«فاو»، وقال إنّ لدينا صندوقًا للتأمين على الماشية، ويمكن التعاون مع الفاو في الموضوعات المتعلقة بالتأمين على المحاصيل الاستراتيجية.

التعاون مع «فاو»

وتطرق الحديث للتعاون الجنوب الجنوب الذي تعتمده الفاو؛ لربط مصر بعدد من الدول الأفريقية لتحقيق التكامل، ومثال على ذلك التعاون بين مصر وجنوب السودان ومنظمة «فاو» في تعزيز صحة الماشية بجنوب السودان بخبرة مصرية خالصة وأمصال ينتجها مركز البحوث الزراعية، كما أكد وزير الزراعة ضرورة قيام المنظمة بتوسيع نطاق عمل المكتب القطري بالقاهرة، ودعوة الشركاء الدوليين للفاو لزيارة مصر للإطلاع علي قصص النجاح التي حققها الفاو في مصر وإمكانية تطبيقها في دول عدة.

تأمين صغار المزارعين

ومن ناحيته، أكد مساعد المدير العام لمنظمة الفاو، أنٌ الاهتمام بموضوعات التمويل يتزايد نظرا للحاجة إلى الوصول لمعدلات مرتفعة من كفاءة تنفيذ المشروعات.

وشدد ممثلو «فاو» إنّ لديهم مركزا للاستثمار يعمل على عدة موضوعات منها التأمين الموجه لصغار المزارعين للتأمين علي الحاصلات الزراعية.

حضر اللقاء نصرالدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، ومحمد يعقوب مساعد ممثل منظمة «فاو» في مصر.