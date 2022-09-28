المتحدة تساهم في ضبط الإعلام.. القضاء على فوضى الفضائيات والأولوية لثوابت الهوية

عملت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال السنوات الماضية على ضبط المشهد الإعلامى ومواجهة فوضى الفضائيات، كذلك إطلاق العديد من المبادرات لنشر الوعى الذى كان وما زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة فى مختلف إصداراتها الصحفية والتليفزيونية والإذاعية، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية دور الإعلام فى عملية بناء الوعى وبناء الإنسان ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

بدوره، قال د. سامى الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، لـ«الوطن»، إن مبادرات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملت على ضبط المحتوى الإعلامى وإنهاء حالة الفوضى الإعلامية التى انطلقت مع الانفتاح التكنولوجى الذى طرأ على العالم مطلع القرن الحادى والعشرين.

المتحدة قدمت عدة مبادرات

وأوضح «الشريف» أن الشركة المتحدة قدمت عدة مبادرات كانت لها أهمية كبيرة فى ضبط السيولة الإعلامية التى ظهر تأثيرها على أفراد المجتمع خلال الفترة الماضية، حيث إنها قامت بأول وأهم خطوة للتصدى للشائعات بتخصيصها نشرة إخبارية لرصد الشائعات والرد عليها فور التعرف عليها مما يسهم فى تعزيز القرار الحكومى وحمايته من أى تأثيرات سلبية قد تؤثر عليه، فضلاً عن مبادراتها لإنتاج أفلام كارتونية تقدم للأطفال وذلك بهدف المحافظة على ثوابت الهوية المصرية وغرس القيم والسلوكيات الإيجابية بنفوس الأطفال.

وأشادت د. جيهان يسرى، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، بمبادرات الشركة التى ساهمت بشكل كبير فى ضبط المحتوى الإعلامى وإعادة تنظيم دور الإعلام فى ظل ثورة التقنية التكنولوجية التى طرأت على العالم خلال السنوات الأخيرة.

المتحدة عملت على مواجهة فوضى الإعلام

فيما قال د. محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الشركة المتحدة عملت على مواجهة فوضى الإعلام وضبط المشهد الإعلامى خلال السنوات الماضية، وإعادة التوازن الإعلامى للمشهد، كذلك التصدى لجماعات الشر وبذور الفتن التى يتم وضعها من قبل وسائل الإعلام المعادية، وآخر تلك المبادرات ما تم إعلانه من بث نشرات متخصصة على مدار اليوم لمواجهة الشائعات، فى قنوات المتحدة الإخبارية.