«ثقافة الشيوخ» تفتح ملف «فوضى إعلانات الأدوية والتسول في الفضائيات»

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة تفعيل قانون «تنظيم الإعلان عن الأدوية والمنتجات الصحية»، الصادر عام 2017، ودعا إلى سرعة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص بموجب نص القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمود مسلم، لمناقشة استراتيجية الإعلام 2030، وفي إطار رد رئيس «الأعلى للإعلام» على ما أثارته النائبة نادية مبروك، عضو مجلس الشيوخ، عن فوضى الإعلانات عن الأدوية في القنوات الفضائية، والإعلان عن أدوية جنسية، وكذلك ما وصفته بظاهرة «التسول في بعض القنوات الفضائية».

«الأعلى للإعلام» يتصدى لفوضى إعلانات الأدوية

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه رغم صدور القانون في 2017 ونصه على تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة لتكون مسئولة عن منح تصاريح إعلانات الأدوية في الفضائيات، إلا أن هذه اللجنة لم تُشكل حتي اليوم.

وتابع «جبر» قائلا : «إعلان طبي معين مقدرش أقول صالح أم لا، لكن اللجنة تحدد وأنا أمارس دور رقابي، وأتمني تشكيل اللجنة بسرعة، ويكفي أن يكون دورها إقرار صلاحية المنتج وليس محتوي الإعلان، وجلسنا من قبل مع ممثلي النقابات الطبية وطالبت بأن يكون الطبيب الذي يظهر في الإعلام مختصا»، وأكمل «جبر» حديثه قائلا: «بالنسبة لموضوع التسول في الفضائيات فقد فتحنا تحقيقا في هذا الأمر، وأثبتنا ارتكاب مخالفات مثل نشر صور أطفال بالمخالفة للقانون وتعمد انتهاك الخصوصية، ووضعنا ضوابط لتنظم ذلك».

«الفخراني»: أتمنى إنشاء قناة مصرية قوية موجهة للخارج

وخلال حديثه أثناء مناقشة لجنة «الثقافة والإعلام» استراتيجية الإعلام 2030، قال النائب الدكتور يحيي الفخراني، عضو اللجنة إن هناك ضرورة اليوم لإنشاء قناة فضائية مصرية موجهة للخارج، وتابع حديثه بالقول: «نفسى من زمان في وجود قناة مصرية توجه للخارج ويكون فيها كل العناصر القوية ومصروف عليها جامد، وتكون موجهة بالأساس للخارج»، وأضاف «الفخراني»: «بعض الصحفيين بياخدوا المانشيتات من السوشيال ميديا ولا يكلفون نفسهم عناء البحث والتأكد من المعلومة، وبالتالى ينشرون أخبار خاطئة».

كرم جبر: على الإعلام التقليدي أن يواكب التكنولوجيا

وعقّب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على حديث «الفخراني» قائلا: «الصراع بين السوشيال ميديا والإعلام التقليدي موجود، والسوشيال ميديا تقتحم العالم كله، وإعلامها يمتاز بالسرعة والانتشار مع عدم توثيق المعلومة وتدقيقها»، لافتا إلى أهمية وقوة صحافة الفيديو، وضرورة أن يواكب الإعلام التقليدي التطورات التكنولوجية ويطور أدواته، وقال: «نحن أمام ثورة تكنولوجية مخيفة وأشياء كثيرة ستختفي وأخري تظهر في مجالا الإعلام ومجالات أخرى».

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه بالنسبة لمقترح إنشاء قناة مصرية دولية تكون ذراع مصر في الخارج، فإن الموضوع مطروح ومحل دراسة.

محمد شبانة: نحتاج إلى عودة قوية للإعلام

وتحدث النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، قائلا: «الإعلام قام بدور قوي بعد عام 2011، وحتي في فترة حكم الإخوان لتنوير الناس، ومحتاجين يرجع تاني بنفس الحماس، مع الفارق أن الفترة الحالية تشهد إصلاح وتنمية وتطوير وإنجازات حقيقية على الأرض، والأهم هو الوصول للمواطن».

وتابع «شبانة» قائلا: «داخلين علي مؤتمر تغير المناخ، وهنا أسأل: هل الإعلام مُدرك قيمة وجود استضافة مصر هذا المؤتمر الدولي الهام، لازم الإعلام المصري يكون علي نفس القوة والقدرة، ومحتاجين طفرة في الإعلام توازي الطفرة الموجودة في كل المجالات».

دور الإعلام في توعية المواطنين

وعقّب كرم جبر على حديث «شبانة» قائلًا: «الإعلام يخدم التنمية، والفترة الأخيرة كان التليفزيون موجودا لنقل فعاليات أسبوع الصعيد بدون وقوع غلطة واحدة وكذلك الصحافة، والاعلام له دور مهم في ذلك، وتواجدت مئات الكاميرات والصحفيين في محافظات الصعيد، وأدى الإعلام دوره في التوعية بما يتم تحقيقه من تنمية إنجازات، وبالنسبة لقمة المناخ سيتم التجهيز لها بشكل قوي بعد منتدى شباب العالم».