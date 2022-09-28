«التعليم العالي» تنفي فرض رسوم إضافية على الطلاب المتقدمين للمعاهد

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق حقيقة فرض رسوم دراسية زيادة على الطلاب المتقدمين للمعاهد المختلفة للعام الدراسي الجديد، قائلا: «جميع المصروفات الدراسية للطلاب متاحة أمامهم خلال تسجيل رغبات التنسيق، وأن غير ذلك غير متاح».

أوضح أن الوزارة وجهت خطابا للمعاهد المختلفة، بتوجيهات من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ورود عدد من الشكاوى بشأن زيادة المصروفات وفرض رسوم إضافية، بضرورة الالتزام لتحصيل الرسوم الدراسية المقررة بمعرفة الوزارة والمعلنة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وعدم تحصيل أي مبالغ مادية بالزيادة تحت أي مسمي.

إجراء المتابعة بصفة مستمرة من خلال اللجان المختصة

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة تقوم بإجراء المتابعة بصفة مستمرة من خلال اللجان المختصة، مؤكدا أنه حال عدم الالتزام يعرض الأمر على مجلس شؤون المعاهد لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وأن إدارة المعاهد أهابت بجميع عمداء المعاهد بضرورة تطبيق القرار.

تسجيل رغبات التحويلات وتقليل الاغتراب

وأكد المشرف على قطاع التنسيق، أن تسجيل رغبات التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 تسير بصورة إيجابية وهادئة دون رصد أي مشكلات، موضحا أن غدا الجمعة آخر موعد لتقليل الاغتراب، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقت خلال الفترة الأخيرة ورود عدد من الشكاوى بشأن زيادة المصروفات وفرض رسوم إضافية، بعيدا عن تعليمات الوزارة.