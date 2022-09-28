انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب اليوم لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تستقبل معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية اليوم، طلاب تنسيق الدبلومات الفينة 2022 لتسجيل رغبات مرحلة تقليل الاغتراب للعام الجامعي الجديد، التي ستستمر لمدة 3 أيام، تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر حتى الجمعة المقبلة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من القواعد والضوابط حددها الأعلى للجامعات الحكومية بشأن التحويل المناظر وغير المناظر بين الكليات المختلفة، تتمثل في أن التحويل يجرى عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة، بجانب أن التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

التحويل غير المناظر

وأوضح «عطا»، أن التحويل غير المناظر لتنسيق الدبلومات الفنية، يستلزم استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل يكون عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية.

وتابع المشرف على التنسيق، أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، مؤكدًا أن المفاضلة في الاختيار تكون بين الطلاب على أساس مجموع الدرجات.