نتيجة تقليل الاغتراب 2022 خلال 48 ساعة واستعدادات ضد كورونا

أسدلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، الستار على تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بغلق باب تسجيلات تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة 2022 وذلك بعد أن استمرت المرحلة لمدة تقترب من 7 أيام متواصلة، بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحويلات تقليل الاغتراب تتم وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن.

تنسيق تقليل الاغتراب 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، أن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2022 سيتم الكشف عنها خلال 48 ساعة من غلق باب التسجيل لها، لافتا إلى أنه لا يمكن للطلاب الدخول للموقع الإلكتروني للتنسيق باستخدام الرقم السري ورقم الجلوس للاطلاع عن نتيجة التحويل، مؤكداً أن التحويل يتم وفقاً للقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات .