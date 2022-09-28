إصابة سيدة وطفل في تصادم «توك توك» وسيارة نقل بأسيوط

أصيبت سيدة وطفل بكسور متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وتوك توك على طريق أسيوط - القاهرة الزراعي، عند قرية بني يحيى التابعة لمركز القوصية في أسيوط وتم تحويلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغًا، من مأمور مركز القوصية، اليوم الأربعاء، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك على الطريق الزراعي أمام قرية بني يحيى.

أسماء المصابين

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم سيارة نقل ومركبة توك توك، ونتج عن الحادث إصابة سيدة تدعى «فايزة.س.ح»، 60 عامًا و«يوسف.ع.م»، 15عامًا، مقيمين عزبة روفائيل ومصابين بكسور بالجسم، وتم تحويلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة ورفع آثار الحادث.